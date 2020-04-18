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遭大學老師連刺數十刀！19歲嫩妹「滿身鮮血」慘死...背後竟藏扭曲師生戀

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▲▼ 女大生遭老師捅死。（圖／紅星新聞）

▲19歲的涵涵。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

19歲的涵涵（化名）就讀於安徽工程大學，去年9月在校門外，遭尾隨近1小時的郭姓教師怒捅頸部、胸腹部、背臀部等部位數十刀，最後因大出血死亡。經過調查，原來這個兇殺案的背後，隱藏的是一段扭曲的師生戀！

據《紅星新聞》報導，事發當日，郭老師在尾隨近1小時後，拿出匕首走向涵涵，由於計程車沒來，涵涵只好向馬路對面跑去，但在馬路中間被郭男連刺數十刀。經鑑定，受害人是他人持銳器刺戳全身多處致左頸總靜脈破裂，肺、肝、腎等多髒器破裂，引起大出血死亡。

這起發生在校門外的兇殺案，扯出一段扭曲的師生戀。33歲郭老師於2019年2月結識19歲的學生涵涵，兩人4月初相戀。涵涵友人（化名）透露，涵涵平時在朋友面前，幾乎不提她和郭老師的關係，但當年5月的某一天，涵涵卻主動告訴她，郭老師原來有家室，妻子是同校的輔導員，還有2個孩子。

涵涵母親受訪表示，女兒與郭老師僅1個月就發現對方有問題，「他的控制欲比較強，女兒的手機隨時要檢查，還不允許她和別的任何男生交流。」不就後，涵涵還感覺郭老師有暴力傾向，會對計程車駕駛、食堂工作人員突然發火，因此決定慢慢把這段關係淡下去。

▲▼ 女大生遭老師捅死。（圖／紅星新聞）

▲涵涵曾到澳洲旅行散心。（圖／紅星新聞）

然而涵涵一提分手，郭男就會威脅她，「你分手，我就讓你拿不到畢業證，考試肯定讓你掛科。」6月29日兩人吵架，涵涵提出分手，卻反遭郭男掐住她的脖子，把頭往牆上撞。在派出所，兩人簽署民事調解書，和平分手，但是直至案發郭某牛依然不斷騷擾和威脅涵涵。

▼ 郭男向涵涵說，考試會給她90多分。（圖／紅星新聞）

▲▼ 女大生遭老師捅死。（圖／紅星新聞）

誰也沒想到，求復合無果的郭男最後選擇持匕首，怒捅涵涵數十刀洩憤！警方接到報警後，到現場將自殺未遂的郭男控制，受害人送醫搶救無效死亡。近日，安徽省蕪湖市人民檢察院已經以故意殺人罪，對郭男提起公訴，隨後該案將在蕪湖市中級人民法院開庭審理。

▼ 起訴書截圖。（圖／紅星新聞）

▲▼ 女大生遭老師捅死。（圖／紅星新聞）

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