　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

深夜打110「要出人命了」　接警員一舉動她被活活掐死！天亮後再有爆頭女屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 受害者照片 。（圖／上游新聞）

▲馬男和閆女的結婚照 。（圖／上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南漯河閆姓女子死亡5年零11天後，馬姓丈夫才知道悲劇原本可以避免，如果當初梁姓110接警員沒有玩忽職守，妻子可能不會死。時間追溯到2015年4月1日，當時閆女遭殺紅眼的曹姓男子錘擊頭部，丈夫發現時，羊角錘嵌在閆女頭中，身邊全是血。

據《上游新聞》報導，曹姓男子2015年犯下2死1傷殘忍命案，然而當時，董姓妻子在被殺害前，其實有撥打110報警，多次絕望大喊「要出人命了！」然而梁姓接警員卻沒有處理。一份判決書近日映入受害者家屬馬男眼中，梁姓接警員犯玩忽職守罪，免予刑事處罰。

▼法院判決接警員梁某犯玩忽職守罪，免於刑事處罰。（圖／上游新聞）

▲▼ 受害者照片 。（圖／上游新聞）

回顧事件發生，當時25歲的曹男性格倔強，還有些孤僻，他在案發當晚與董姓妻子發生爭吵，隨後先用水果刀劃傷對方脖子，再用手將妻子活活掐死！弒妻後，已經陷入瘋狂的曹男並沒停手，他上午10點闖入何女家中，持斧砍頭部致其重傷，原本面容清秀的她如今面容憔悴，口齒不清，無法正常交流。

▼ 重傷前的何女面龐清秀但如今目光呆滯，口齒不清 。（圖／上游新聞）

▲▼ 受害者照片 。（圖／上游新聞）

上午11時，曹男又闖入閆某家中，掄錘擊打其頭部，致其死亡。馬姓丈夫回憶說，當時他剛從工地上回家，撞見一男子神色慌張的從大門走出，他想質問男子，可那時喉嚨有恙喊不出來，他隨後在二樓看見，羊角錘嵌在妻子頭中，身邊全是血。他比劃著讓鄰居報警，自己去追男子卻未能追到。

曹男母親事後說，兒子與何某、閆某素不相識，對不起三家人，也讓自家陷入深淵。目前，兇手曹某已執行死刑，重傷者何某的丈夫劉先生起訴漯河市公安局「承擔行政賠償責任」的官司，已開庭還未判決；馬先生也打算和劉先生一樣，起訴漯河市公安局行政不作為。

ET快訊
英研究「安全國家」台灣排第七　陳時中坦言「嚇一跳」曝原因
驚悚畫面！北橫騎士過彎超車打滑　慘被聯結車「輾壓2次」斷魂
快訊／疫情影響　今年金曲獎確定延期
快訊／連兩天零確診！國內新冠肺炎續維持395案
LIVE／今天再拚零確診？　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

20歲台男「冒充公安」！用一條簡訊騙走1千萬…在瀋陽被逮捕

台灣先預警病毒「人傳人」　國台辦：僅引述武漢衛健委訊息

微信充斥「渴望回歸中國」假消息　俠客島：中了標題黨的圈套

深夜打110「要出人命了」　接警員一舉動她被活活掐死！天亮後再有爆頭女屍

大陸核電在建機組15台全球最多　2019全球綜合指數公布：23台100分

1992年以來GDP首次負成長　陸統計局：平常心看待

影／時速130公里！ 他打造陸版「鋼鐵人戰衣」...下半年挑戰飛越黃河

武漢解封後7天內檢測22.6萬人 　「無症狀感染者」人數出爐

黑龍江疫情反撲追責急轉彎　哈爾濱衛健委主任秦德亮仍留用

新冠肺炎又有新症狀！　病患唯一病徵「肺紋理增多」

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

20歲台男「冒充公安」！用一條簡訊騙走1千萬…在瀋陽被逮捕

台灣先預警病毒「人傳人」　國台辦：僅引述武漢衛健委訊息

微信充斥「渴望回歸中國」假消息　俠客島：中了標題黨的圈套

深夜打110「要出人命了」　接警員一舉動她被活活掐死！天亮後再有爆頭女屍

大陸核電在建機組15台全球最多　2019全球綜合指數公布：23台100分

1992年以來GDP首次負成長　陸統計局：平常心看待

影／時速130公里！ 他打造陸版「鋼鐵人戰衣」...下半年挑戰飛越黃河

武漢解封後7天內檢測22.6萬人 　「無症狀感染者」人數出爐

黑龍江疫情反撲追責急轉彎　哈爾濱衛健委主任秦德亮仍留用

新冠肺炎又有新症狀！　病患唯一病徵「肺紋理增多」

曹政奭暗戀過田美都！《機智醫生》5人幫終於出現愛情線？

零確診商機！六角旗下「日出茶太」明星商品第二杯0元搶市

患難見真情！日本政府發言人3天2度提台灣　再謝台捐200萬片口罩

欠1.8萬罰款房屋被法拍改「暫緩點交」！基隆男：心聲被聽見了…逆轉關鍵曝

超前部署視察防汛整備　盧秀燕：防疫與防災一樣重要！

增添LED頭燈＆全彩儀表！「19.8萬元」4缸重機新年式登場

主動當志工讓浪浪變漂亮...幫助牠們找家　善心美容師巧遇專屬毛孩

20歲台男「冒充公安」！用一條簡訊騙走1千萬…在瀋陽被逮捕

收錄台北不限時咖啡廳！7間特色裝潢　自然、文青風全都有

玩花蓮、高雄都有優惠！飯店推3天2夜住房專案　折扣到6月底

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

超市員工感染！　病毒「瘋狂傳三代」

女醫生跪地救保全…超辣正面照瘋傳！

來自台灣張經義　陸委會將查處

小孩哭著要風箏！　爸媽一戳被高壓電擊「四肢全部截肢」

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」急送醫

武漢解封後7天內檢測22.6萬人 「無症狀感染者」人數出爐

撞傷老太太　他3天後竟離奇墜亡

鍾南山：少數、個別病例不應妨礙復工復產

中國廣交會6月15-24日線上登場！

武漢官方證實漏報　死亡數增加1454例

不要重複使用！新冠病毒在「口罩外側」能活7天

時速130公里！ 他打造陸版「鋼鐵人戰衣」...下半年挑戰飛越黃河

更多熱門

相關新聞

學生妹裸死　圍巾成破案關鍵！

學生妹裸死　圍巾成破案關鍵！

四川南充市16年前發生一起恐怖命案，16歲的少女小何（化名）被發現在自家臥室裸死！經過警方多年追查，最終鎖定兇手是時年15歲的何男，而他還是死者的同學。如今已經結婚成家的河男，日前被警方拘捕，已被依法採取刑事強制措施。

38歲男刺傷兩人後墮樓亡　傷者是死者前妻及現任丈夫

38歲男刺傷兩人後墮樓亡　傷者是死者前妻及現任丈夫

硬上兄弟女友　被告反咬「妳當下沒報警」

硬上兄弟女友　被告反咬「妳當下沒報警」

色運將掀短裙　反控女店員「不讓我出去」

色運將掀短裙　反控女店員「不讓我出去」

美女法官捷運4度遭性騷　不再姑息怒揪色狼

美女法官捷運4度遭性騷　不再姑息怒揪色狼

關鍵字：

兇殺玩忽職守報警命案

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面