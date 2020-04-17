深夜打110「要出人命了」　接警員一舉動她被活活掐死！天亮後再有爆頭女屍

▲馬男和閆女的結婚照 。（圖／上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南漯河閆姓女子死亡5年零11天後，馬姓丈夫才知道悲劇原本可以避免，如果當初梁姓110接警員沒有玩忽職守，妻子可能不會死。時間追溯到2015年4月1日，當時閆女遭殺紅眼的曹姓男子錘擊頭部，丈夫發現時，羊角錘嵌在閆女頭中，身邊全是血。

據《上游新聞》報導，曹姓男子2015年犯下2死1傷殘忍命案，然而當時，董姓妻子在被殺害前，其實有撥打110報警，多次絕望大喊「要出人命了！」然而梁姓接警員卻沒有處理。一份判決書近日映入受害者家屬馬男眼中，梁姓接警員犯玩忽職守罪，免予刑事處罰。

▼法院判決接警員梁某犯玩忽職守罪，免於刑事處罰。（圖／上游新聞）

回顧事件發生，當時25歲的曹男性格倔強，還有些孤僻，他在案發當晚與董姓妻子發生爭吵，隨後先用水果刀劃傷對方脖子，再用手將妻子活活掐死！弒妻後，已經陷入瘋狂的曹男並沒停手，他上午10點闖入何女家中，持斧砍頭部致其重傷，原本面容清秀的她如今面容憔悴，口齒不清，無法正常交流。

▼ 重傷前的何女面龐清秀但如今目光呆滯，口齒不清 。（圖／上游新聞）

上午11時，曹男又闖入閆某家中，掄錘擊打其頭部，致其死亡。馬姓丈夫回憶說，當時他剛從工地上回家，撞見一男子神色慌張的從大門走出，他想質問男子，可那時喉嚨有恙喊不出來，他隨後在二樓看見，羊角錘嵌在妻子頭中，身邊全是血。他比劃著讓鄰居報警，自己去追男子卻未能追到。

曹男母親事後說，兒子與何某、閆某素不相識，對不起三家人，也讓自家陷入深淵。目前，兇手曹某已執行死刑，重傷者何某的丈夫劉先生起訴漯河市公安局「承擔行政賠償責任」的官司，已開庭還未判決；馬先生也打算和劉先生一樣，起訴漯河市公安局行政不作為。