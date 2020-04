【英語多益通】tickle pink是什麼？從粉紅口罩學多益英文

▲ 中央流行疫情指揮中心粉紅口罩。(圖/記者賴文萱攝)

文/徐碧霞Valerie

肺炎疫情連日佔據頭條話題,日前有家長反應男童不敢戴粉紅色口罩上學,中央疫情指揮官陳時中率團隊全員配戴粉紅口罩出席記者會的暖舉,頓時讓粉紅色的性別和文化議題成為焦點。其實不只粉紅色,英文中還有許多和不同顏色相關的單字和片語,就讓我們一起來學習,順便練練多益模擬題吧!

Pink 粉紅色的相關英文

面對小男孩的擔憂,陳時中部長強調「粉紅色其實不錯」,還提到自己小時候愛看的卡通「頑皮豹」(Pink Panther)也是粉紅色的。

● tickled pink 非常開心

tickle當動詞用時,原意為「呵癢」,可延伸為「使…開心」的意思。

My mom was tickled pink when she opened the gift I gave her.

(我媽媽打開我給她的禮物時超級開心。)

● pink slip 解雇通知

slip是名詞,表示「紙條;紙張」。在美國,過去員工被解雇時,拿到裝薪水的信封裡會附上一張解聘通知(walking papers),而這張通知通常是粉紅色的,因此pink slip就引申爲「解僱」,也可以當動詞用喔!但為何要用粉紅色呢?原因很單純:粉紅色比較明顯。

Johnny just received a pink slip from his company and now he has to look for a new job.

(Johnny剛被公司解僱,所以他現在需要再找新工作。)

Blue 藍色的相關英文

說到藍色,常令人聯想到「憂鬱」,因此have the blues或是feel blue就是「感到憂鬱沮喪」(sad、depressed)。然而藍色不是只跟憂鬱有關,下面兩個片語就有不同的意思。

● out of the blue 突然;出乎意料

同義詞有suddenly。

Jane, my best friend from high school, called me out of the blue yesterday and told me that she’s getting married next month.

(我高中最好的朋友Jane昨天突然打給我,告訴我她下個月要結婚了。)

● once in a blue moon 稀少;罕見

形容某件事如同藍色月亮般罕見。同義詞有rarely。

Since Rob went to college abroad, his parents only hear from him once in a blue moon .

(自從Rob到國外唸書後,就很少跟他的父母親聯絡。)

Red 紅色的相關英文

紅色在台灣是喜氣和吉祥的顏色,我們喜歡看到股市紅通通而非綠油油,也喜歡收到紅包。但紅色在西方文化中反而比較不討喜,常讓人聯想到「憤怒」(angry)、「危險」(danger)、「具侵略性的」(aggressive)等。

像是表情符號(emoji)中的「怒」,大多是紅色的;還有足球比賽中的犯規警告也是用紅牌。用紅筆寫下的字通常也有不好的含意,例如不及格的分數是紅色,警告標誌是紅色,虧損的赤字也是用紅色。

● in the red 虧損;負債

在財務報表上出現虧損時,通常數字會以紅色呈現,因此英文會用in the red表示負債,也就是in debt。相反的「賺錢」就可以說是out of the red。

另外,有獲利賺錢時,數字會是黑色的。例如Black Friday就是來自於感恩節後的星期五,商店買氣通常很旺,即使是平常營運不佳的公司,在那一天也會賺錢,因此稱為Black Friday。

The company has been operating in the red for more than three years. Some analysts speculate that it might file bankruptcy soon.

(這個公司已經虧損了三年多,有些分析師推測它可能很快就會申請破產。)

● red tape 官僚;繁文縟節

據說早期的公文都是用個紅色的繩子、帶子綁著,因此red tape就引申為繁瑣的官方程序。

His application for permanent residence has been caught up in a lot of red tapes .

(他永久居留的申請被繁瑣的官方程序卡住。)

● roll out the red carpet 熱烈歡迎;慎重歡迎

不過在英文中red也有好的意思,比如a red-letter day就表示值得慶祝或紀念的好日子。日曆裡的節日是不是也都用紅色的數字顯示呢?

此外,接待來賓時,通常會鋪上紅地毯來歡迎,因此就延伸出用roll out the red carpet表示「非常熱誠或慎重地迎接、歡迎」的意思,不一定真的是用紅毯喔!

When the famous movie star visited our school last week, we rolled out the red carpet for him.

(上禮拜我們誠摯歡迎一位電影明星蒞臨本校。)

Green 綠色的相關英文

綠色近年常出現環保議題的相關討論中,如green energy(綠能)、green architecture(綠建築),我們為了維護環境永續而做的行為是go green。

● green thumb 綠手指

綠色是大自然的顏色,green thumb是用來形容某人擅長園藝。

Mary has a green thumb . She has created a vegetable garden on the patio.

(Mary是園藝達人,她在露台上弄了個菜園。)

● the green light 綠燈;允許

綠色也跟「嫉妒」有關,比如green with envy,意思就是「羨慕;忌妒」。但綠色也有「允許」的含義,交通號誌裡的綠燈就是「可通行」的意思,the green light可引申為「允許」的意思。

Mike got the green light from his supervisor to start the project.

(Mike獲得他主管的批准,開始進行這個專案。)

以上介紹了粉紅、紅、藍、綠這些顏色相關的英文詞彙,其中的文化差異是不是很有趣呢?有沒有發現,原來語言跟這個世界一樣充滿繽紛的色彩?

【多益模擬試題】

1. Jim was _______ when he got the college acceptance letter from Harvard University.

(A) green with envy

(B) blue

(C) red in the face

(D) tickled pink

2. The company _______ the green light to build a new shopping mall.

(A) give

(B) was given

(C) was been given

(D) giving

解析:

1. 正解為(D)。本題為詞義題,要選擇一個符合句意的詞。題意為「當Jim收到哈佛大學的錄取通知時,會是什麼感覺呢?」合理的猜測應該是正面的、開心的。因此(A)「嫉妒」、(B)「憂鬱」、(C)「尷尬;困窘」都不符合題意,答案應選(D)「樂極了」。

2. 正解為(B)。本題是文法題,公司應該要「得到批准」,因此應該用被動式,且句中的公司為單數(the company),可知正確答案為(B) was given,題意為「公司獲得批准興建新的購物中心」。

