逾2500家小黃、遊覽車業者有需求　一張圖看融資貸款展延利息補貼

▲交通部協調辦理遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業營業車輛辦理融資貸款展延利息補貼作業。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

為協助受新冠肺炎（COVlD-19）影響之遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業營業車輛辦理融資貸款展延利息補貼作業，交通部已協調融資公司公會，展延期間原則3個月~6個月、展延期間繳交每期本息30%～50%、展延加計之展延利息不超過2%、補貼利息最高按中華郵政公司一年期定期儲金機動利率計算，補貼期限最長1年，並由運輸業公司與融資公司協商處理方案。

公路總局表示，已動員7個區監理所訪查有需求之業者共2,528家、12,461輛車，截至目前，協助完成貸款展延洽談之業者計64家、328輛車。

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▲圖解融資貸款展延利息補貼。（圖／公路總局提供）

為使業者瞭解該融資展延利息補貼措施，並加速辦理，公路總局特別製作協調基本原則方案及實務各融資公司的方案等圖卡說明，以利有需求之運輸業者或駕駛人明確瞭解並參考運用。

目前實務上多數融資公司提供的是3-6個月展延期暫緩繳交本息、展延期間只要繳交每期本息30%-50%，及加計緩繳金額展延期間不超過2%展延利息，在展延期間可減緩貸款人約63%的還款壓力。另外有部分融資公司推出在展延期間原有貸款金額皆暫緩繳本息之優惠，但暫緩繳金額展延所生利息則需一次繳清。

▲公路總局表示，監理機關同仁把融資貸款展延事宜，當作自己的事並以最快速度完成補貼款核撥，讓業者有感。（圖／記者湯興漢攝）

遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業車輛融資展延利息補貼紓困措施，公路總局表示，各監理機關前已經逐一向業者及公、工會召開說明會，並主動出擊協助率領業者與融資公司協商解決需求。

公路總局說，尤其監理機關同仁親自陪同業者一同至融資公司接洽融資貸款展延事宜，當作自己的事並以最快速度完成補貼款核撥，讓業者有感，共同努力協助業者順利度過疫情期間之影響。