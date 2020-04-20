南沙投入新造多功能艇　太平島新添執法生力軍

▲海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」第4艘「CP-1023」艇已抵南沙加入執勤行列 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造50艘沿岸多功能艇，第4艘「CP-1023」艇於月14日完成驗收交船後運往南沙，並於19日運抵南沙太平島，進駐高雄海巡隊南沙分隊，旋即展開船舶性能操駕訓練，提升該分隊執勤人員操船技巧，藉以強化巡邏密度與勤務強度，厚植南沙海域執法及緊急人道救護能量。

這艘新造多功能艇，船長11.86米、船寬3.4米、排水量8噸、材質採用玻璃纖維並搭配900匹馬力，最高航速可達45節(約83公里)，續航力達288浬（約553公里）。具備速度快、吃水淺、靈活性高等特性，適合作為沿近海救生救難及離島海域查緝越界快艇的執法利器。

艦隊分署高雄海巡隊表示，海巡署國艦國造「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃新建50艘多功能艇，首艘於2019年12月6日由蔡英文總統主持聯合交船典禮，陸續將完成新造多功能艇交船作業，並優先配置於離島重點海域，提升巡防能量。

因應南沙海域執勤能量，艦隊分署將持續汰換舊式小艇，添增新造多功能艇，未來在新型執法利器進駐合擊下，將可有效嚇阻他國漁船越界作業，捍衛我國主權及漁業資源，確保海疆安全及海洋資源永續。

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