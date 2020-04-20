全世界就大陸最安全！　李蘭娟：疫苗研發要加速度

▲武漢8日解除封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

全球已有過百萬人確診新冠肺炎，大陸疫情防控進入「外防輸入、內防反彈」的關鍵階段。中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟日前表示，全世界可能也就中國最安全，因此復工、復產、復學勢在必行。

據《澎湃新聞》報導， 1月18日，李蘭娟與鍾南山院士等一行6人受中國國務院、國家衛健委委託抵達武漢，調查疫情。2月1日，她帶領醫療隊再赴武漢，進駐武漢大學人民醫院東院區救治危重症病人。

二次赴漢，李蘭娟院士醫療隊連續作戰60天，直至3月31日才返回浙江。她回憶，「2月剛到武漢時特別緊張，每天睡三四個小時，其餘時間基本都在工作，後期好一點，能睡五六個小時。」

「現在，抗疫工作已進入常態化，雖然還是忙，但心態輕鬆一點了，因為我們取得了階段性勝利。」李蘭娟坦言，「去武漢時我是有被感染的思想準備，還帶了些抗病毒的藥，想著萬一感染就儘早治療，但作為傳染病科的醫生，為了救治病人，我們總是要冒這個風險，好在最後我們勝利了，浙江做到了醫務人員零感染，這讓我很開心，也很激動。」

李蘭娟表示，目前，外防輸入的形勢還相當嚴峻，「這也是我近期一直關注的問題，怎樣針對可能的輸入做好應對，只有全球疫情控制了，中國才是安全的，只要有別的國家沒有控制住，就還存在輸入的可能。」

她認為，在嚴防輸入的同時，疫苗研發也要繼續加大力度、加快進度，「等疫苗出來，再結合防控措施，即使有輸入病例也不太可怕。」

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