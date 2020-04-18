【黃寶慧】慧眼看天下／抗疫中美爭霸　川普斬世衛金援劍指大陸！？　Taiwan Can Help躍國際

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目前全球新冠肺炎確診人數已突破2百萬人，不過似乎疫情有出現趨緩跡象，但疫情所引發的中美外交戰，卻如火如荼上演。首先美國總統川普再度砲轟世界衛生組織，處理新冠肺炎疫情的方式爛透了，下令中斷對世衛的金援，不過公衛專家認為疫情當頭，這樣的舉動非常不妥，到底川普是在打什麼算盤，難道只是單純對WHO展開報復嗎？華爾街日報就披露，其實川普的目的是為了要削減中國大陸，在國際組織的影響力。而就在美中角力之際，台灣也趁機向世界發聲，在世衛祕書長譚德塞，控訴受到來自台灣的人身攻擊後，台灣在知名網紅阿滴帶頭募資下，在紐約時報刊登了全版的廣告「WHO can help? Taiwan.」的宣傳廣告，向世界發出訊息「Taiwan can help」，這個行動又將如何牽動新一波的大國角力戰？《慧眼看天下》第94集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉，與主持人黃寶慧深度分析最新疫情發展與國際情勢。



▲川普下令中斷WHO金援，有分析指出其實背後劍指中國大陸。（圖／達志影像／美聯社）

英相強森康復 感謝醫護「救我一命」

確診新冠肺炎的英國首相強森，上周緊急轉入加護病房，情況一度危急的他，終於在12日順利擊敗病魔正式出院，他也特地拍影片，逐一感謝醫護人員，他在影片中也坦承自己差一點病逝，雖然強森順利脫離險境，但英國疫情卻緩步上升，死亡人數已經破萬，現在還延長全境封鎖三個星期；專家就警告，英國可能將成為確診死亡人數最多的歐洲國家；而先前疫情最慘重的義大利，目前單日死亡人數已經趨緩下降，顯示全國封鎖的措施已達到效果；另外，西班牙疫情也出現緩和跡象，西班牙當局更計畫逐步放寬封城措施，但也呼籲民眾要繼續遵守規定，不要外出活動。

▼ 英國首相強森確診新冠肺炎 。（圖／路透）

日47都道府縣 全部進入緊急狀態

日本發布緊急事態宣言過後，也加強防疫力道，日本首相安倍晉三16日晚間也正式宣布，「緊急狀態」從現有的7個行政區，擴大實施到全日本47個都道府縣，暫訂實施到5月6日為止；安倍日前就特別在推特，發布了一支歌手星野源和他一個人宅在家的影片，呼籲民眾避免外出；不過疫情看似控制之際，日本檢疫的第一道防線，如今卻傳出超出負荷的危機，就有民眾在東京成田機場拍下影片，發現等待檢疫的入境者，竟在機場入住「紙箱床」引發熱議。而新冠肺炎疫情在歷經亞洲、肆虐歐美過後，有專家就警告，非洲和印度恐怕會是第三波疫情爆發中心，還發現新冠病毒其實已經悄悄變異。

▼ 日本首相安倍晉三宣布全日本進入緊急事態 。（圖／路透）

疫情趨緩 武漢「兩山」醫院關閉

新冠肺炎疫情在歐美升溫，不過中國大陸的確診人數近期卻出現大幅下降，疫情逐漸緩和，大陸官方因此決定關閉火神山與雷神山兩大重點醫院，但緊接下來就是大陸五一黃金周，今年連休5天，是10年來最長的五一假期，根據陸媒報導，假期之所以長達5天，就是要促進旅遊業復甦、拉動消費；但之前清明連假有景區爆大量出遊人潮，也讓人擔憂疫情再度升溫，防疫恐出現挑戰。

▼火神山醫院花八天建造完成。（圖／翻攝微博）

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