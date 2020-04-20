質疑艦隊「無視陳時中」出訪、返航零通報　江啟臣籲查出授權者

記者黃翊婷／綜合報導

對於海軍敦睦艦隊爆發24例確診，國民黨主席江啟臣19日在臉書PO文質疑，中央流行疫情指揮中心明明已經下令禁止醫護人員出國，艦隊卻執意出訪，且出發與返國均未通報，形同無視疫情指揮中心的存在，「究竟是誰授權？誰指示？」台灣3天零確診就這樣被國防部突破，這件事一定要說清楚、講明白。

▲江啟臣認為應該調查是誰授權讓艦隊出訪。（圖／記者羅婉庭攝）

江啟臣在文章開頭先呼籲，「誠實是最好的政策，切勿隱匿造成更大傷害」，接著談到早在2月27日疫情指揮中心提升至一級開設，行政院長蘇貞昌就指派陳時中擔任指揮官，所有防疫作為、管控都必須聽從疫情指揮中心，「為什麼國防部700多名官兵的敦睦艦隊出航，竟未通報？」

江啟臣認為，該艦隊最先確診的3名官兵都是在4月初到13日就出現典型症狀「嗅覺異常」，國防部卻說醫官回報艦隊官兵健康狀況都很正常，這之中顯然有人在說謊，況且艦隊返航之後也只詢問疫情指揮中心「遠洋漁船與國際郵輪」的狀況，背後是否有什麼隱情，仍有待進一步追查。

▲國軍登艦進行消毒。（圖／國防部提供）

江啟臣提到，在全球疫情嚴峻的狀況下，疫情指揮中心已禁止醫護人員出國，敦睦艦隊卻執意出訪，不僅出航以及返航皆未通報，回來之後又讓官兵在4月15日下船返回社區，一下子讓疫情出現700多個群聚感染破口的可能性，種種作為顯然是無視疫情指揮中心的存在，「究竟是誰授權？誰指示？」

由於台灣之前連續3天都是零確診，19日卻爆出海軍官兵染疫，2天之內新增24例確診，讓民眾十分擔憂。江啟臣強調，敦睦艦隊的出訪決策過程，國防部必須出面說清楚、講明白，給全民一個交代。