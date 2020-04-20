中電電機前老董潛入對手工廠　偷拍機密被抓2天後「股票開盤漲停」

▲工廠內的監視畫面顯示王建裕偷拍生產線。（圖／翻攝微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「中電電機」創始人、董事長兼總經理王建裕18日偷偷翻牆潛入競爭對手「宜興華永電機」的廠區偷拍盜取商業機密，被工廠的值班保安抓獲送至警局。令人驚訝的是，事發後，中電電機的股票竟漲停開盤，中電電機還指出，王建裕沒被採取人身強制措施，也未受到調查，可以正常履職不受影響。

根據陸媒《國際金融報》報導，宜興華永電機的內部員工透露，王建裕下午潛入廠區後，被車間主任發現，一直鬼鬼祟祟地走來走去，「車間主任把他攔住送走，結果他沒離開我們公司，又跑到食堂、操場去看，真的很可疑，我就叫保安上去問，他也不說，後來就把人拉到保安室了。」

▼王建裕是中電電機創始人，擔任董事長多年。



宜興華永電機的保安表示，王建裕的穿著就像是中層幹部，西裝革履，還戴著眼鏡，「單從穿著來看，真的不敢相信他會翻牆進入，這還是看了監控才知道的。」

保安指出，王建裕被帶進保安室之後有一些緊張，一開始不願交待自己身份，「因來路不明，我們要求他將手機拿出檢查，才發現他手機中已經拍有很多廠裏設備的照片，於是當即要求他將這些照片全部刪除。他刪照片時，我發現有些照片的部件和我們的看上去差不多，他說是他們廠裏的，所以可以判斷他是同行了。」

▼保安報警將王建裕送走。



保安提到，因爲王建裕偷拍了不少廠裏設備的照片，這不得不讓陳強和在場的其他員工加深了對他的懷疑，而問題也因此變得有些複雜，「他最初一直都沒有表明自己的身份，而是到了最後才突然間說出來的。」

宜興華永電機的一名經理表示，他這幾天在出差，結果公司給他打電話說，王建裕偷偷到廠區來盜取商業機密，被保安抓住了，已被扭送到派出所立案了，「我們兩家公司沒有任何交集，監控還在調查，不排除我們掉了東西以及一些核心機密的生產線被曝光。」

對此本次事件，中電電機19日深夜回應，王建裕現任公司董事兼總經理，目前沒有被採取人身強制措施，也未收到相關部門的立案調查通知，可以正常履職，不受影響，「王建裕先生對有關事件造成的不良影響深表歉意，相關情況正在進一步調查中，媒體報導所涉事項與上市公司無關，公司日常生產經營情況正常，各項日常工作和業務有序開展，不受影響。」

令人驚訝的是，中電電機的股票20日卻漲停開盤，似乎完全不受事件影響。

根據資料，中電電機則創立於2003年4月，是大陸國家高新技術企業，於2014年11月在上海證券交易所掛牌上市，是一家由國資控股的混合所有製上市公司。中電電機專注於研發生產大中型直流電機、中高壓異步電機、同步電機、防爆電機、船用電機、礦井提昇機、風力發電機、汽輪發電機及其它特種電機（200kW以上）。

資料還顯示，王建裕2019年1月才辭去中電電機第三屆董事會董事長、董事及董事會專業委員會相關職務，目前仍然是中電電機的大股東，持股比例22.5%。

▼王建裕持股比例22.5%，仍為最大股東。

