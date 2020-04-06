4水牛未釘耳標瞎逛關山大排　台東縣政府暫時管收等飼主出現

▲ 沒釘耳標牛牛瞎逛關山大排...台東縣政府暫時管收。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣長饒慶鈴於清明連假下鄉時，發現關山鎮關山大排附近有牛隻未釘掛耳標，立即交辦農業處長許家豪務必盡快查明及處理；6日上午8點許家豪即率隊前往現場，發現果然有4隻水牛在關山大排閒晃，即當場下令依規定將牛隻全數運往附近的牧場暫時安置，等待飼主出現領回及釘掛耳標。

據了解，清明連續假期饒慶鈴因公下鄉到關山，途中發現有一群水牛在路旁閒晃，由於假期中大批遊客蜂擁到縱谷各鄉鎮旅遊，擔心水牛會「暴衝」傷害用路人，加上近來農業處宣導牛隻必須釘掛耳標以辨識身分，即刻求農業處盡快釐清及處置。

農業處長許家豪表示，6日一上班偕同畜保科及動防所人員前往關山大排附近查核，由於牛隻沒有掛耳標，又沒有飼主出現，遂將4隻牛隻載到卑南鄉某處牧場暫時安置。為強力執行牛隻釘掛耳標的政策，在獸醫師的監督、協助下，由縣內技術純熟的養牛師傅，為4隻水牛分別釘上編號0808072、0808073、0808074、0808075的耳標識別卡，等待飼主出面領回，等到飼主出現，一定會請畜保科人員好好勸導飼主，做好牛隻照顧及管理的工作，以杜絕意外再發生。

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