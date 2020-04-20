　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑…專家歎：有人臉還會裂開！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼兩位醫生經過治療成為「黑人」。（圖／翻攝自北京衛視）

▲易凡（右）、胡衛鋒（左）醫生經過治療成為「黑人」。（圖／翻攝自北京衛視）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢市中心醫院兩位醫生—易凡、胡衛鋒是新冠肺炎重症患者，經過兩個多月的治療，終於掙脫死神魔掌，頑強活了下來。可是，一段影片卻公開了他們的現狀，皮膚發黑、發黃。對此，湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新表示，皮膚發黑是色素沉著的原因，「命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害。」

據《財新網》報導，武漢市中心醫院有4300多位員工，有超過230人確診新冠肺炎。3月9日，武漢市中心醫院醫護人員的微信朋友圈裡，第四次點起蠟燭。該院返聘專家、眼科副主任醫師朱和平因新冠肺炎去世，享年66歲。至此，該院已有4位醫生殉職。

不過，幸運的是，易凡、胡衛鋒日前經過和死神搏鬥，已經脫離了生命危險。3月30日，胡衛鋒醫生已經可以正常交流；4月3日，易凡醫生已經可以自主下地站立。

據《健康時報》報導，湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新透露，「對於重症患者而言，與新冠病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害。」

一位武漢大學人民醫院一直堅守在發熱門診的醫生進一步解釋，「當鐵質進入身體以後是由肝臟進行代謝與儲存的，但是如果肝臟已經受損，不能進行正常的工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，這樣的血液供應面部皮膚後，就容易造成臉色發黑，再者，長期的肝臟功能異常，會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉，無光。」

3月4日，國際醫學期刊《刺胳針-胃腸病學和肝臟病學》線上發表了中國科學院院士、解放軍總醫院第五醫學中心教授王福生團隊的評論文章《COVID-19相關的肝損傷：診治與挑戰》指出，不管是在新冠肺炎輕症還是重症患者中都存在一定比例的肝臟功能異常情況。

▲▼兩位醫生經過治療成為「黑人」。（圖／翻攝自北京衛視）

▲易凡醫生生病前全家合影。（圖／翻攝自北京衛視）

武漢大學人民醫院感染科主任龔作炯曾表示，從臨床觀察以及已經發表的文獻來看，病人主要的損害還是以肺部的損害為主，有些病人還伴有一定程度的肝臟損害，可能和幾個原因有關係。

他進一步說明，「一是繼發性的肝臟損害；二是因為在治療中有時用藥比較多，在某種程度上也可能表現為藥物性損害；三是危重症患者出現 急性呼吸窘迫症候群，導致病人出現一個多器官的損害，這不僅是損害肝臟或是損害肺，還可能伴有心臟、腎臟等問題。」

宋建新也稱，在臨床上，重症患者往往除了肝部損傷外，其它多器官會受到損傷；這兩位醫生不僅面部發黑，全身皮膚也比較晦暗；有的重症病人不僅皮膚變黑還會出現脫皮、裂開等情況。

中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任詹慶元博士表示，新冠肺炎之所以難以控制，在於病毒不僅打擊人的肺，還打擊心臟，打擊消化道，打擊腎臟，打擊凝血，旨在快速癱瘓人體的免疫系統。

對於兩位醫生機體受損後導致的「面容大改」還能恢復嗎？宋建新也同樣認為，只要命救回來，機體就會一點點恢復，受損的器官會一點點恢復，除了不可逆的傷害外，還是能逐漸恢復的。

「下個階段要走向治癒後的後遺症治療了。」武漢大學人民醫院一線醫護告訴記者，肝臟是可以修復的，通過一定治療，只要修復好了還是可以恢復正常的。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
確診官兵到苗栗會女友　活動軌跡「全聯、思夢樂」等4地
快訊／和泰汽車集團總裁蘇燕輝辭世　享耆壽93歲
20萬人有收到細胞簡訊！與確診者共處15分鐘　足跡9縣市30
高雄官兵變9確診！足跡「新增14地點」　新光三越、赤鬼牛排也
桃園確診海軍官兵「曾搭北捷」　搭乘足跡公布
LIVE／磐石艦確診9案例在高雄！　高市府再公布個案「重要活
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

臉部動刀4部位！27歲OL「瞳孔放大」離奇送命…醫曝：全麻後一直無法甦醒

陸追授「吹哨者」李文亮青年獎章　數萬網微博留言：代價太大了

支援武漢有功！江西一醫院獎醫護36萬　順帶14天有薪假

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑…專家歎：有人臉還會裂開！

黎智英等泛民人士遭逮最高可判5年　梁振英：讓洋後台知道沒有免死金牌

相隔1公尺↑吃飯「3家9人中鏢」　研究：冷氣幫助飛沫擴散！

討主權再出招　中國公告南海島礁海底地物新命名

滯湖北約460台灣人「兵分三路」　赴上海搭今、明晚類包機

中共公安部副部長孫力軍落馬　遭黨紀、政紀調查中

黑龍江確診暴增 　陸大使批「帶病毒歸國令人不齒」....網戰翻

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

臉部動刀4部位！27歲OL「瞳孔放大」離奇送命…醫曝：全麻後一直無法甦醒

陸追授「吹哨者」李文亮青年獎章　數萬網微博留言：代價太大了

支援武漢有功！江西一醫院獎醫護36萬　順帶14天有薪假

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑…專家歎：有人臉還會裂開！

黎智英等泛民人士遭逮最高可判5年　梁振英：讓洋後台知道沒有免死金牌

相隔1公尺↑吃飯「3家9人中鏢」　研究：冷氣幫助飛沫擴散！

討主權再出招　中國公告南海島礁海底地物新命名

滯湖北約460台灣人「兵分三路」　赴上海搭今、明晚類包機

中共公安部副部長孫力軍落馬　遭黨紀、政紀調查中

黑龍江確診暴增 　陸大使批「帶病毒歸國令人不齒」....網戰翻

台灣大總座開箱全台首張5G SIM卡　小卡片創造產業無限可能

快訊／磐石艦確診「新北1例」　曾外出買早餐、修眼鏡

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱　來回台南自強號入列

臉部動刀4部位！27歲OL「瞳孔放大」離奇送命…醫曝：全麻後一直無法甦醒

手賤男搭電梯扯女子頭髮　引雙方友人KTV大廳混戰

復仇要花多少錢？《浪人47愁錢中》歷史忠臣竟敢拍成喜劇片

非洲豬瘟死豬屢襲外島　台南動保處：養豬農民仍應加強戒備

陸追授「吹哨者」李文亮青年獎章　數萬網微博留言：代價太大了

套房隔音差…室友貼紙條「鬧鐘太大聲！」　過來人吐經驗：只能這樣做

居家檢疫逾2萬人　北市發放「防疫勤務補助」2779萬元

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

大陸熱門新聞

社區土堆藏「4具兒童屍體」！3小孩為一家人

1人染疫「瘋狂傳染」9人…都是空調惹禍

滯湖北台灣人　赴上海搭今明類包機

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

中共公安部副部長孫力軍落馬　遭調查中

從一罩難求到「供應全球 」 這個地方...兩個月內產能飆升600倍

台灣寄貨到大陸！必須要寫「Taiwan，China」

陸研究員：美國農業才是新冠肺炎起源

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

隔1公尺↑吃飯「3家9人中鏢」　研究：冷氣幫助飛沫擴散

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

開車輾死自己！他下身噴血慘卡前輪

雲南麗江驚現桶狀雲　網驚呼：UFO

黎智英等泛民人士遭逮最高可判5年 梁振英：讓洋後台知道沒有免死金牌

更多熱門

相關新聞

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

敦睦艦隊磐石艦已有24人確診新冠肺炎，700多名官兵已全數入住檢疫所隔離14天，中央流行疫情指揮中心針對4月15日至18日確診者停留超過15分鐘的地點，發送簡訊提醒。今（20）日上午簡訊已陸續發出，約有20萬人會收到，民眾須提高警覺並進行自主健康管理。

國軍防疫破口不發酷碰券？沈榮津：紓困階段先發現金

國軍防疫破口不發酷碰券？沈榮津：紓困階段先發現金

江西獎援鄂醫護36萬　14天有薪假

江西獎援鄂醫護36萬　14天有薪假

來店客人確診85度C公告停業14天

來店客人確診85度C公告停業14天

確診兵搭國光客運返基隆　清查同班車37人

確診兵搭國光客運返基隆　清查同班車37人

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫易凡胡衛鋒武漢市中心醫院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

新北兵推　若社區感染就禁足21天

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

快訊／敦睦艦隊台南曾1例！曾前往百貨公司

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

泰女「剝皮火烤」石虎炫耀遭通緝

國防部臉書被洗版　網：部長負責

為何僅磐石艦中鏢　原因曝光了

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

看猿悍衝突！外媒笑死:美國style

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面