冒充刑警攔車盤查　假警察遇真警察秒落跑下場慘…　

▲台南市警三分局查獲假冒刑警的犯嫌，起出長槍子彈、短槍子彈、克拉克玩具手槍、警用警示燈及相關警察服飾警徽臂章等證物。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局黃姓警員於3月初遇到1名男子假冒警察攔車盤查，黃員反嗆：「我也是警察！」，犯嫌見形跡敗露秒落跑；黃員記下對方車號後循線偵辦，於3月27日持搜索票至犯嫌住處搜索，起出多項證物，依妨害自由、妨害秩序、槍砲條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局黃姓警員於3月初晚間返家途中，遇到31歲男子假冒警察攔車，犯嫌一下車便持玩具槍要求黃員配合盤查，自稱為某分局便衣刑警，黃員自覺無違規卻被盤查有違常理，立馬表明身分，告知自己是在地分局員警，嫌犯見形跡敗露，言詞閃爍，支支吾吾後，開車秒落跑。

警方根據犯嫌車號，調閱相關監視器，蒐集相關事證後，於3月27日持台南地檢署搜索票至犯嫌住處搜索，起出長槍子彈1顆、短槍子彈1顆、克拉克玩具手槍1把、警用警示燈4個及相關警察服飾警徽臂章等假冒警察證物；全案依刑法妨害自由、妨害秩序、槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。

第三分局表示，犯嫌假冒警察行使公權力的行為極其惡劣，破壞人民對警察的信任與期待，終將被繩之於法；另外警方在此呼籲，如果依照經驗判斷，懷疑自己遇到假警察，可以請對方出示證件，或者撥打110求證，避免遭遇不法。

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