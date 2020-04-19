身上噴滿香水！「汐止上流男」橫行樟樹灣騙便當　業者怒報警：高級小偷

▲男子橫行樟樹灣一帶，已經有多家便當業者受害。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

記者莊智勝／新北報導

新北市汐止區樟樹灣一帶近日出現白吃賊，已經有多家便當店業者受害，苦主18日晚間在臉書社團「汐止集團」PO文，表示該名男子以一副上流社會打扮取信店家，假裝忘記帶錢包後還留下手機號碼、身分證字號，但事後經過查證，才知道這些資料全都是假的，氣得業者直呼，「大家要提防這個高級小偷！」

受騙的業者PO文指出，18日晚間7點多，該名男子戴著帽子、眼鏡，外表相當斯文，手中還拿著高級皮包、戴手鐲，噴得滿身香水，一副上流社會外表走進店內點了3個便當和2碗白飯，豈料當餐點做好後，男子竟表示錢包放在車上忘了拿，隨後折返時又說忘了帶錢包出門，詢問是否可以下次來再付。

由於男子當時主動留下手機號碼、以及身分證字號，業者雖隱隱覺得有異，但仍是選擇妥協，任由男子拿走便當；事後一查證，男子留下的個人資料全都是假的，更離譜的是，業者經過詢問，這才知道男子以同樣手法橫行樟樹灣一帶，已經有多家便當業者上當受騙，氣得報警備案，同時上網PO文，提醒大家提防這位高級小偷，「搞不懂，好手好腳、外表斯文、一身名牌，卻連便當也要騙！」

文章曝光網友也怒批，「真的有困難直說無妨，相信店家也都能體諒，幹嘛要用騙的」、「這樣騙以後誰還願意幫助有困難的人」、「台灣人的好心真的不是這樣踐踏的！」警方也表示，已經聽聞多家業者受害，該名男子行為算是累犯，後續將會派員進行查訪，並迅速通知男子到案說明，釐清犯案動機。

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