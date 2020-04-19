敦睦艦隊爆群聚24官兵染疫　陳時中認了：擔心軍方「誠實疫調」有困難

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19日）公佈新冠肺炎（COVID-19）新增案例，海軍敦睦艦隊官兵部分就有21人，個案集中磐石艦，全船已累計24人確診。外界擔憂國軍過去風氣有資訊透明度不足問題，是否會造成疫調困難，指揮官陳時中今坦言，確實擔心有誠實疫調問題，但相信用台灣人的智慧應該是有辦法的。

外界擔心，由於國軍是軍隊式管理，過去也有資訊透明度不足、調查困難問題，但如果疫調無法調查清楚，可能導致疫情失控。對此，陳時中坦言，會擔心有誠實疫調的困難，但他強調，國防部承諾會跟指揮中心誠實配合調查，現在比較擔心社會風氣也會讓國軍疫調困難、壓力變大。

陳時中說，在這個案件裡應該要發掘真相、誠實已對，才能對未來管理上更加精進，這應該是現在社會要有的共識，對於軍方疫調是否面臨瓶頸，他認為，「相信台灣人的智慧是有辦法的」。

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▲軍艦傳確診，海軍緊急召回700人。（圖／中華民國海軍臉書）



指揮中心昨天公布國內新增3例境外移入病例（案396、397、398），均為20多歲男性，3人隸屬海軍敦睦艦隊磐石艦，其中2員為政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1員為敦睦支隊艦上士官。確診病例3艘軍艦合計匡列700多人，在漏夜採檢，結果今暴增21人確診，全船也累積24人染疫。

敦睦艦隊共有磐石艦、岳飛和康定巡防艦，擔任今年敦睦艦隊任務，但因新冠肺炎行程縮短，全程僅在3月12日至15日停靠帛琉。國防部軍政副部長張哲平昨天提到，為配合疫情發展，調整敦睦規劃，4月9日回台抵港為符合指揮中心規範，在海上又多留6天，符合30天規定，全員才下船。張哲平表示，隨行都有派醫官每天回報船上所有官兵同仁健康狀況，但很遺憾，傳來的報告都正常，讓政策督導單位無法掌握真實情況。

▲今日新增確診數達到420人，其中21人是磐石艦隊上的成員。（圖／曾梓倩製）