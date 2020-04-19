酒精噴完真的有用？醫曝「黃金時間」最好　少一動作等於白消毒

▲酒精使用完後，要靜置一段時間，才能達到殺菌、消毒的效果。（示意圖／ETtoday記者攝）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，不少民眾攜帶酒精、口罩，隨時使用，以降低受感染的機率。不過，酒精噴灑消毒真的有用嗎？有專家指出，噴完酒精後有「黃金時間」，若沒有放超過這個時間，可能沒有殺菌、消毒的作用。

許多人習慣利用酒精、次氯酸水以及漂白水來消毒，不過，過敏氣喘專科醫師林應然指出，通常酒精要破壞病毒，要滲透病毒的外套膜，到裡面作用，破壞病毒裡的蛋白質，才會有效。

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因此，林應然說，無論是酒精或是次氯酸水，噴灑完後至少要等15秒，殺菌效果才會比較好。此外，他還提到，噴完酒精後，不要因為需要靜置，就不去擦拭，病毒包含在飛沫裡，要透過擦拭的動作，把飛沫弄碎，變成與酒精、次氯酸水相同的大小，殺菌、消毒的效果才比較完整。

▲使用酒精消毒有許多學問。（圖／記者吳靜君攝）



除了醫師的提醒，桃園市財政局也在公告中發布，酒精揮發性高，不宜透過噴灑的方式消毒，比較適合用擦拭的方式，且稀釋酒精作用時間必須超過一分鐘，才具有完全消毒的作用。

至於為何70～80％的酒精殺菌力最好？桃園市財政局的公告稱，純酒精的殺菌效果雖好，但溶解速度太快，反而因此觸發病菌的保護機制，沒辦法完全殺菌，70至75％的濃度雖然溶解較慢，但更能滲入細菌內部，達到殺菌、消毒的效果。

此外，除了酒精殺菌、消毒以外，如何透過清洗消滅衣服上細菌，也是許多人關心的重點。有醫師指出，在洗衣服前，加入半杯醋或漂白水，洗完後再烘乾，都能抑制病菌生長。林應然也說，若要烘衣殺菌，要將衣服擺在至少60到70度的環境，烘約30分鐘左右的時間，才能達到殺菌、消毒的效果。

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