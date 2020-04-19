抗煞名醫研判官兵「在帛琉染疫」　病毒源頭若是台灣「會比鑽石公主號恐怖」

▲敦睦艦隊3月12日至15日停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）



記者許展溢／台北報導

我國爆發首起軍艦群聚感染，中央流行疫情指揮中心公布2名敦睦艦隊實習生和1名軍人染疫，接觸者匡列700多人。從3名官兵確診時間點來看，多位專家認為不太可能在帛琉染疫。時任和平醫院急診科主任、萬芳醫院現任醫師張裕泰提出不同觀點研判「是在帛琉」。假設從台灣將病毒帶出去，會比鑽石公主號恐怖。

艦隊3月12日至15日停靠帛琉，4月9日抵港，隔離6天才下船。但帛琉至今仍零確診，不少專家認為，以時間序看，真的在帛琉染疫，不太可能4月12日才出現症狀，憂心是抵港後人員出入狀況造成確診，另一可能是無症狀，之後恐爆發社區感染。

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3名官兵染疫時間點令人不解，張裕泰指出，確實無法全部排除「無症狀感染」，3名官兵要先釐清就算在軍中沒問題，但行前有無放假回家？去哪玩？是否因上船前就有症狀，有吃藥，到帛琉後症狀也許很輕。以時間點來看，載去帛琉回來發病，中途感染機率高，年輕人症狀本來就輕，也許隨身會帶退燒藥，或病人沒講實話，都是個問題。

張裕泰提到，假設真的是從台灣將病毒帶出去，會比鑽石公主號恐怖，這已經不只3個人的問題，若匡列的人檢查全部呈陰性更詭異，因此還是認為官兵在帛琉染疫機率大。張裕泰和妻子許玉暄說明，主要是帛琉醫療不足，不可能所有人都採檢，零確診不代表就真的都沒事。

不少人擔心軍艦群聚會造成社區感染，張裕泰說，跟前10個本土病個案一樣，源頭都找不到，但現在台灣有不僅有人力，醫療資源也好，國內疫情掌控不錯。對比自己17年前經驗，當時SARS大爆發，是一名洗衣工忽然拉肚子後，開始呼吸困難，完全不知道是怎麼一回事。但現在新冠肺炎症狀一直在增加，只要一有什麼狀況，就會問病史、接觸史等，加上採檢速度很快，以這次官兵染疫，其實很容易掌控到底接觸多少人，指揮中心疫調又深入，所以不擔心本土病例。