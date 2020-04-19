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嘉義縣演練防疫停課期間線上教學　落實科技教育政策

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▲翁章梁視察社福機構防疫演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲義竹國小視距教學演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

縣長翁章梁前往義竹國小實地了解防疫停課線上教學演練情形，由教育處模擬三種線上教學模式，翁章梁透過視訊在線上與學生進行問答互動。翁章梁指出，數位教學可以彌補偏鄉學童學習落差，也可以確保學生一旦疫情升溫停課的受教權。「科技領航教育，數位翻轉教學」，在這一次的武漢肺炎疫情中，更加速落實了嘉義縣教育白皮書「用科技」的教育政策。

▲翁章梁視察社福機構防疫演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁視察社福機構防疫演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

校方安排演練的三種線上教學模式，分別由主任翁雅欣和葉淑欣老師進行同步視訊與非同步線上課程演練。同步視訊運用「嘉義縣國教輔導團視訊會議系統」(BigBlueButton Web會議系統)與現場及模擬居家學生互動，同時模擬以三種行動載具(PC桌機、筆電、平板)的可能使用樣態。

非同步部分演練運用「學習吧」免費平台資源，內有國語日報的讀報課程，結合三大教科書出版社的防疫數位學習專區，提供Al語音智慧辨識，給予正確度及流暢度的電子評分回饋，停課時，師生就個別可行的時間至共有的課程介面上線。教師端可以備課上傳資訊或說明學習內容、評量方式，也可以觀看學生學習歷程。課程中，教師也安排教育部「因材網」進行評量與指派作業任務，學生可以專注學習，教學效益更能呈現在系統上。

▲翁章梁視察社福機構防疫演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲義竹國小視距教學演練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，演練線上學習樣態，可以找出更多可能的學習模式，讓學生的學習持續，這是「停課不停學、公私齊協力」的概念，整合資源與力量，過去有些師生可能不習慣使用科技設備教學與學習，不論是同步或非同步視訊教學，嘉義縣的學校都準備好了，他相信這一次疫情之後，教育型態勢必會有一場改變。..

教育處超前部署防疫作為，線上場景移師義竹國小，實地進行線上學習授課模式演練。嘉義縣在設備條件和數位落差的劣勢條件下，不落人後兼顧防疫安全與受教權的數位教學方式，讓小朋友不因疫情影響學習。

嘉義縣2019年獲教育部列為全國108年度科技輔助自主學習先導縣市，在這一波疫情衝擊下，提前部署，除了備有600台行動載具、700個免費4G門號（提供4G不限頻寬上網服務）資源供調度協助弱勢家戶學生外，並建立出各種不同樣態的線上學習模式，鼓勵各校將教室內的教學情境延伸至線上學習，已有近半數學校在清明連假時試行線上學習課程。

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