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離職記者擄25歲女公務員害命　「床單女屍」一顆牛角釦成破案關鍵

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趙男拿出塑膠繩，企圖綁住吳女雙手，因吳女不斷哀求，最後作罷。

圖文／鏡週刊

15年前，基隆市政府1名吳姓女公務員突然人間蒸發，曾任電視台駐地記者的吳女友人趙男，事後自告奮勇陪吳父報案。警方調閱吳女的手機通聯，發現她最後聯繫的人就是趙男，認為他涉嫌重大，到其住處搜索，結果在廚房水槽發現吳女大衣上的1顆牛角釦，成為破案關鍵。

趙男坦承因投資失利，把吳女騙回住處，企圖綁架她向吳家勒贖，不料，吳女趁機從9樓脫逃時不慎摔死，事後趙將她棄屍山區，還故布疑陣。所幸警方找到關鍵證物，全案終於真相大白。 

 

任職於基隆市政府、25歲的吳姓女子，2005年3月1日午休時間，依往例與同事們打完招呼後，離開辦公室外出用餐，順便為在五金行顧店的父母送便當，沒想到就此人間蒸發。

當天午休時間結束，吳女仍未返回座位，同事看見她桌上的電腦螢幕未關，以為她可能在樓下的櫃檯值班，因此不以為意，直到下午3點多還沒有回到座位，大家才驚覺有異，趕緊打電話找人。

長相清秀的吳女，死亡時年僅25歲。（翻攝畫面）

警方在趙男廚房的水槽中，發現吳女大衣上的牛角釦（圖），成為破案關鍵。（翻攝畫面）

　

手機通聯　揪凶手

但因吳女手機關機，同事於是趕緊聯絡她的父親。吳父聽到消息焦急萬分，心想每天都會幫他們送便當的貼心女兒，當天過了午飯時間仍未見人影，以為她公務繁忙，臨時抽不了身才沒返家，不料竟意外失蹤，趕緊聯絡與女兒較為親近的朋友，卻一無所獲。

吳女的友人、曾任電視台駐地記者的趙男，當天也接獲吳父電話，他宣稱自己與當地警界很熟，自告奮勇表示願意陪吳父報案。隔日下午、吳女失去音訊即將屆滿24小時，吳父便在趙男陪同下，到警察局通報女兒失蹤。

案發時，吳女是基隆市政府（圖）都發局的公務員。（翻攝自維基百科—lienyuan lee攝）

警方獲報之後，先調閱監視器，發現吳女在市府附近搭上一輛銀色租賃車離去，成為她最後的身影。但人究竟去了哪裡？開車的神祕駕駛身分為何？警方問遍吳女的親友、同事，皆無人知曉，案情一度陷入膠著，最後警方檢視吳女的手機通聯紀錄，才發現其中詭異之處。

時任基隆刑警隊三組組長的蔡調坤表示，警方發現吳女最後聯絡的對象正是陪同吳父報案的趙男，當趙男得知監視器有錄到吳女搭車離開市府的畫面後，便不斷向認識的記者朋友及吳女家屬打聽偵辦進度，以及詢問監視器是否清楚拍下車牌號碼等，警方因此認定他涉嫌重大，於是向檢方申請搜索票。

警方將趙男帶往基隆七堵的瑪陵山區棄屍地點，找尋吳女屍體。（東森新聞提供）

警方持搜索票前往趙男住處搜索時，趙似乎早就料到警方會找上門，神情十分鎮定，但在搜索過程中，卻一直菸不離口。蔡調坤更發現，趙家的菸灰缸早有大量菸蒂，研判他為了掩飾內心的不安才會不斷抽菸，因此要求同仁全力搜索。

　

水槽跡證　逼認罪

不久，警方陸續在趙家發現吳女的髮夾、2捲工業用膠帶、1串租賃汽車的鑰匙，以及趙男沾有泥土與青草的衣褲，最後在廚房水槽中，還找到1顆吳女當天所穿外套的牛角釦，上面還沾著與趙男衣褲上同樣的泥土及青草。

這顆牛角釦的出現，讓趙男的臉色頓時慘白，但他仍矢口否認案發當天曾與吳女碰面，針對警方詢問牛角釦的來源，趙則支支吾吾答不出來，於是被帶回警局偵訊。

刑警蔡調坤說，此案冥冥之中似有定數，終於讓死者沉冤得雪。

蔡調坤回憶偵訊當時的場景仍印象深刻，因為趙男從頭到尾緘默不語，只是不斷要求抽菸，煙霧瀰漫整個偵訊室，氣氛安靜地令人快要窒息。直至凌晨，蔡苦口婆心地向趙分析利害關係，勸他自白，法官才會輕判，他才娓娓道出案發經過。

吳女個性單純、善良，卻因趙男一時貪念，斷送保貴性命。（翻攝畫面）

趙男告訴警方，他是憲兵專修班37期畢業，曾經當過戒護隊隊長。案發前1年，他從國防部新店監獄分隊長一職退役，在友人介紹下，到一家電視台擔任基隆駐地記者，但工作1個月便離職。失業的他聽從友人建議，將百萬元退伍金投資網咖，卻因經營不善，一夕化為烏有。

　

投資失利　起歹念

警方調查，趙男與吳女相識近7年，個性單純善良的吳，平常總以大哥稱呼趙，2人私交不錯。沒想到投資失利又失業的趙男，因為聽友人提起：「只要有1、2百萬元，就可以到中國大陸過大爺的生活。」竟將歪腦筋動到吳女身上，決定綁架她向吳家勒索2百萬元，再前進大陸展開新生活。

心思縝密的趙男先佯稱自己的駕照被吊扣，並在案發前2天向朋友借來證件、租了1輛車之後，又買了多張電話卡，企圖作為日後勒贖吳女家屬之用，同時他還辦了台胞證，打算贖金得手後便遠走高飛。但趙男萬萬沒想到，原本計畫的擄人勒贖，後來卻變了調，意外害死了與他情同兄妹的吳女。

案發當天，趙男駕駛銀色租賃車，把吳女載回住處。（翻攝畫面）

蔡調坤告訴本刊，案發當日，趙男先以「請吳女教他使用電腦燒錄機」為由，把她騙出來，並開著租賃車將吳女載往他位於安樂區的住處，吳不疑有他，沒想到才剛踏入9樓趙家的大門，他就露出真面目，準備控制吳女的行動。這時，吳反射性地往門外狂奔，卻被趙男勒住脖子拖至臥房。接著他拿出塑膠繩，試圖綑綁吳女雙手，過程中她不斷哀求：「我們認識這麼久了，可不可以不要綁我？」

吳女一邊哀求，一邊規勸趙男：「你只要放了我，我就當作這件事沒發生過。」趙一時心軟，將吳獨留房中，自己則走到客廳，將吳的手機關機，斷絕她對外聯繫。這時，吳趁機把棉被當成繩索，綁在窗戶欄杆，企圖攀爬脫逃，卻一不小心從9樓墜落一樓草皮，當場失去性命。

被綁架的吳女把棉被當成繩索，打算從窗戶脫逃，結果不慎摔死。

　

床單裹屍　棄山區

趙男向警方供稱，當時他聽到「砰」的一聲巨響，嚇得衝進房內查看，只見窗戶打開，吳女消失無蹤，他從窗戶往下探頭，發現吳躺在草地上，為免東窗事發，立刻衝下樓將吳的屍體抱回住處，用床單包裹後，裝進大型塑膠袋放在浴室，等到夜深人靜，再將屍體載往山區丟棄。

趙男帶警方回到棄屍現場，還原犯案過程。（東森新聞提供）

由於趙男坦承犯案，又以100萬元與死者家屬達成和解，且符合《減刑條例》規定，最後被依擄人勒贖、遺棄屍體2罪，判處4年10個月。

蔡調坤回憶，偵辦當時，就連趙男也無法解釋，死者大衣的牛角釦為何會掉落水槽中？只能說冥冥中似有定數，讓吳女沉冤得雪，也讓趙因一時的貪念，付出應該有代價。


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