國民黨狂喊發現金　蘇貞昌：年收200萬也發「沒意思」！

▲ 蘇貞昌視察肉品安全存量。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨多次要求行政院規劃紓困振興方案補助要「發現金」，院長蘇貞昌18日再度強調解釋，民眾困難解決最重要，「老早就已經發現金」，但現金不是不分貧富，年收200萬也發現金給他，「沒有意思」，資源要給需要的人。

針對紓困是否發現金，朝野三度協商仍無共識，國民黨日前串連全台大動作召開記者會，從中央到地方多次呼籲政府要讓民眾「看得到、吃得到」。蘇貞昌則說，民眾的困難解決最重要，政府也老早就發現金，可是現金不是不分貧富，若他年收200萬也發現金「沒有意思」，要給弱勢、需要的人或是還願意撐下去的企業等。

蘇貞昌表示，錢要用在刀口上，會繼續努力做，哪裡做不好，也要請各界多多指教，我們會隨時調整，就像防疫大家「同舟一命」，不要多計較、多口水，大家一起撐過困難，台灣一定會被世界稱讚。

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