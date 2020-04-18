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警消看過來！4/20起憑證「買台鐵便當打9折」　訂滿10個免費外送

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▲▼台鐵女列車長規勸1名男性乘客戴上口罩，怎料卻遭飆罵三字金及襲胸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵擴大辦理暖心便當專案。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局日前推出「「向醫護人員致敬暖心便當專案」，獲得廣大迴響，已送出超過1萬個便當，台鐵局表示，自4月20日起至6月30日止，將納入消防及警務人員，一同適用9折與外送服務。

台鐵局表示，自3月9日推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」後，廣獲民眾好評及肯定，已送達超過1萬多個暖心便當給第一線醫護人員，服務醫療院所共計28間。

請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，考慮到消防及警務人員也同樣辛苦，因此自4月20日起至6月30日止，將納入消防及警務人員適用該專案，只要在活動期間，憑識別證臨櫃購買台鐵便當，可享9折優惠。

▲▼警消人員買台鐵便當享有優惠。（圖／台鐵局提供）

▲警消人員買台鐵便當享有優惠。（圖／台鐵局提供）

另外台鐵局表示，午餐在運送過程及食安無虞考量下，台北、台中、高雄、七堵、花蓮及台東6個餐務室3公里左右範圍之警察局、消防局等，也可電話訂購80元以上之臺鐵便當滿10個以上，亦享9折優惠並免費送達位址。

台鐵局表示，該專案每日均可接受預訂，當日訂單請於10時前預訂，週六、週日及國定假日訂單請於前一上班日前預訂，以利事先調度人力及運送，以全力支援警消醫護用餐。

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