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確診者像「殺人鬼」！　大阪72歲議員臉書發文引歧視被罵爆　

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▲▼日本大阪府泉南市議員梶本茂躾在臉書上稱確診者為殺人鬼。（圖／翻攝自推特） 

▲ 梶本在臉書上稱確診者為殺人鬼，現已刪文。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，日本境內截至18日午夜共9849人感染，其中207人死亡。大阪目前累計1075例確診，災情僅次於東京。各界忙於抗疫之際，大阪府泉南市議員梶本茂躾竟在臉書上發文稱確診者為「殺人鬼」（意指殺人狂），引發爭議。

《共同社》報導，現年72歲的梶本10日在臉書發文分享當天大阪府最新疫情，談到泉南市首例確診者為一名女高中生時寫道，「學校持續停課，很擔心（學生）會四處走動。泉南市如果再出現幾名接觸者，我們這些高齡者就不能四處走動了。感染者對我們高齡者來說就像是殺人鬼。」

梶本還在文中表示，「必須思考應該選擇感染者的個資與人權還是拋棄高齡者」，被指是在質疑政府不公開確診者個資的作法。

這則貼文最初並未受到大眾關注，直到17日日本媒體接連報導，頓時引來批評聲浪。網友質疑，這番言論單方面譴責確診者，將加深外界對確診者的恐懼及歧視。

梶本受訪時則回應，這則貼文原是希望年輕人保持警覺，因為他們若頻繁外出，很可能傳染給市內的高齡者，且高齡者隨時抱著可能被感染的不安情緒也是事實。針對確診者個資問題，梶本則表示，「比起人權及個資，現在應該以人命優先。」

梶本17日晚間刪除原貼文並發文表示，過去一周期間，這篇貼文只有1人留言，大概只有2人按讚，沒想到媒體都在17日前來採訪，讓他嚇了一跳，也為對感染者造成傷害一事道歉。

▼ 梶本發文道歉。

 ►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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