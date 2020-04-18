居家令悶壞！美國爆「喪屍群抗議」要求解禁　擠爆街頭高喊想工作

▲肯塔基州民眾抗議當局的防疫舉措，告示牌可見「讓我們工作」等訴求。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國多州祭出居家令，呼籲民眾維持社交距離，非必要不得出門。然而，有六州民眾疑似受不了「悶太久」，連日展開抗議活動，還有大批群眾聚集在俄亥俄州的議會大廈外示威。此舉恐怕增加感染新冠肺炎（COVID-19）風險。

Protesters have been gathering in state capitals to voice their opposition to stay-at-home orders issued to slow the spread of the novel coronavirus https://t.co/PyF4T9VZab — CNN (@CNN) April 16, 2020

CNN報導，密西根州、俄亥俄州、肯塔基州、明尼蘇達州、北卡羅來納州與猶他州近來發生抗議事件，民眾越來越擔心疫情對經濟造成的負面影響。民主黨籍的密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）表示，有一小部分群眾正示威，但這是他們的權利，「人們待在家中變得越來越瘋狂，就怕付不起帳單。」

惠特默認知到，令人難過的是，這些人外出的次數越多，就越可能傳播病毒，進而使得當局得繼續採取防疫措施。來到密西根州，大批民眾15日開車上街，坐在車上表達不滿，一度造成交通混亂。在福特汽車工作的示威者休吉（Tom Hughey）說，他知道疫情的嚴重性，但當局關閉太多店面。

俄亥俄州哥倫布同樣面臨混亂情況，示威群眾13日擠在議會大廈外，當時州長德文（Mike DeWine）進行簡報工作。抗議者手拿標語以及大聲公，高喊「讓俄亥俄州重新開放」。共和黨籍的德文隨後透過推特表示，他明白眾人的挫敗感受，但如果政府做出錯誤決定，醫療與經濟方面都會陷入混亂。

根據BBC，美國總統川普（Donald Trump）17日在記者會表示，明尼蘇達州、密西根州與維吉尼亞州的一些措施過於嚴厲。此前，他還在推特寫道「解放明尼蘇達州」、「解放密西根州」、「解放維吉尼亞州」。

▲密西根州一名男子揮舞國旗，抗議當局延長「居家令」。（圖／路透）

雖然美國衛生官員強調，包括居家令等的必要措施旨在抑制疫情。不過抗議人士認為，當局不合理限制人民的行動，還造成經濟受到傷害。

截至台灣時間18日下午3時，約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，美國報告70萬6779例確診、3萬7079人死亡；是全球疫情最嚴重的國家。

►醫院口罩不夠…美艷護理師竟「裸臉直接救病患」 5天後夫親眼見她斷氣！