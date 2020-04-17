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旅美夫妻發病仍回台！拖累全機乘客隔離　高檢署要查了：最重關2年

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記者趙蔡州／綜合報導

一對旅美夫妻在美國出現相關症狀，但仍決定搭乘飛機回台，並在抵達台灣不久後確診感染，造成49名機組人員與所有乘客必須居家隔離、所有費用全民埋單。台灣高等檢察署認為夫妻兩人涉嫌違反肺炎特別條例第13條，16日指示桃園地檢分案展開調查，若屬實最重得開罰2年有期徒刑。

新冠肺炎防疫期間規定，民眾搭乘飛機前必須量體溫，身體有任何不適要主動通報，不過疑似有夫妻為從美回台就醫，下飛機後才主動通報並採檢確診。桃園地檢署襄閱林秀敏表示，「返國前已有症狀，但仍然搭機返台，恐涉及到嚴重特殊性傳染性肺炎特別條例第13條，本署已指派民生專組檢察官調查。」

▲移民署強調通報肺炎個案資料同步給疫情指揮中心並進行攔查，並無延誤。（圖／記者張君豪翻攝）

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▲一對旅美夫妻在美國出現相關症狀，但仍決定搭乘飛機回台。（圖／記者張君豪翻攝）

據悉，夫妻2人在美國時已經出現病症，70多歲男子（案384）4月3日在美國出現咳嗽等症狀，10日入境台灣後主動通報身體不適，11日檢驗確診。案384的妻子則於11日乘坐飛機回台，但她早在3月29日就出現腹瀉、咳嗽等相關症狀。

指揮中心10日緊急請移民署註記，但長榮航空11日晚上9點才知情，此時已經是案384的妻子降落前2小時，導致長榮航空完全來不及準備隔離措施，夫妻2人也因此被懷疑涉嫌隱匿病情。指揮官陳時中說，「如果個案可能有相關的隱匿、有觸法的可能，我們就會移送給司法單位來處理。」

▲▼0416中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

夫妻上機前沒告知航空，導致航空公司措手不及，不僅與一般乘客的座位沒有錯開，甚至16小時都一起待在密閉空間，使得全機包含組員都成為感染高風險群。現在台灣高等檢察署主動調查，未來若確定有隱匿的情況，最重可罰2年徒刑或最高200萬元罰款。

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