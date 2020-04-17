台東縣政府攜手公所赴市場宣導人流管制　積極落實防疫工作

▲ 17日上午8點由財經處長盧協昌邀請市長張國洲等前往中央市場宣導導戴口罩政策。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為重視民生消費的防疫工作，台東縣政府攜手台東市公所至市區最大規模及人潮眾多之中央市場進行防疫宣導，提醒攤商及消費者應全程配戴口罩、禁止試吃活動、保持社交距離、不聚集、不停等，走動、排隊應間隔一個手臂之間距，攤位用餐區座位應間隔安排及定期進行環境清潔消毒等，同時也提倡民眾不得邊走邊吃，以降低感染風險，使防疫更加完善。

縣府財經處表示，中央流行疫情指揮中心於10日起即宣布，著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，避免民眾因至人潮密集之公共場域而造成疫情群聚感染，以維護民眾健康。因此17日上午8點由財經處長盧協昌邀請市長張國洲等前往中央市場宣導導戴口罩政策，首先瞭解消費者量測體溫情況，隨後進入市場前也進行量測體溫及戴口罩，同時發送宣導單給攤商或民眾。

▼ 台東縣政府攜手台東市公所至市區最大規模及人潮眾多之中央市場進行防疫宣導，提醒攤商及消費者應全程配戴口罩、禁止試吃活動等。（圖／記者楊鈞典翻攝）

財經處呼籲目前為疫情嚴峻時期，為避免群聚傳染的可能性，防止潛在傳染鏈之威脅，仍請業者、商店及民眾與縣府共同努力，配合及遵循相關防疫措施-「不聚集、不停等，走動、排隊、用餐，請間隔一手臂距離」「請消毒保持清潔、請全程配戴口罩，並禁止試吃」，防疫工作人人有責，戴口罩保護自己也保護他人。

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