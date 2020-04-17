醫曝院內「穿雨衣當防護服」困境　竟遭警逮捕連續折磨16小時

▲印度全國封鎖後，德里的街頭出現空蕩蕩的難得景象。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度在延長境內封鎖後，在幾天內新冠肺炎病例便增加3000多例，許多印度的醫療人員都憂心，政府防民意的態度可能大於防疫情。一名當地醫師將同事穿著雨衣治療病患的照片發布到網路上，隔天就因「破壞社會和諧」及「製造社會恐慌」的罪名被警方逮捕，直到被迫承認照片為假消息。

據《BBC中文網》報導，加爾各答（Kolkata）31歲的醫師印德拉尼.汗日前發現，醫院同事為了治療病患，竟將雨衣當成防護衣，因此便把照片上傳到推特上。隔天，當地政府找到印德拉尼.汗，並允諾會給醫護人員足夠的防護衣和設備。不過事發後2小時，印德拉尼.汗就因「破壞社會和諧」及「製造社會恐慌」的罪名被警方逮捕、拘留。

▲印德拉尼.汗被比擬為「印度版吹哨人李文亮」。（圖／達志影像／美聯社）

印德拉尼.汗表示，自己被警方連續審問了高達16個小時，所以只好被迫承認推特上的貼文是假消息，而後，他又被要求發文讚揚政府為了醫護人員盡心盡力，才終於獲得假釋，不過他的手機和SIM卡都被沒收，控訴也都沒被撤銷。

最後，高等法院接受印德拉尼.汗的上訴，並認為醫師在社交媒體上轉發醫院缺乏防護設備的舉動並沒有問題，因此警方不得再隨意逮捕當事人。對此，警方並沒有做出其他的回應。

印德拉尼.汗揭發醫療設備不足的行為，讓他被譽為「印度版李文亮」。