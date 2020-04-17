黑猩猩戴口罩騎車幫消毒！穿「橘襯衫+牛仔褲」為自己鼓掌　園區遭轟

▲泰國北欖鱷魚湖動物園。（圖／翻攝自google map）

記者康心禹 ／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，多數動物園也被迫閉園。泰國北欖鱷魚湖動物園（Samutprakarn Crocodile Farm and Zoo）近日傳出讓一隻黑猩猩戴上口罩，騎著單車在園內噴灑消毒水，事件曝光後引發網友熱議。負責人稱，這只是讓猩猩出來活動一下，順便幫忙清理園區。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，從曝光的影片中可以看到，黑猩猩穿著牛仔短褲和橘色夏威夷襯衫，騎著腳踏車幫忙灑消毒水，消毒劑從後背的水箱噴出，工作人員最後還鼓勵黑猩猩為自己的工作鼓掌。

動物園負責人表示，這隻黑猩猩參與幫助清理動物園，只是希望帶該隻黑猩猩出來，讓牠活動一下四肢，也為新冠病毒疫情趨緩後的重新開放做準備。

A video of a mask-wearing chimpanzee on a bicycle disinfecting a zoo in Thailand has sparked an online debate about the treatment of animals. #COVID19 pic.twitter.com/6HmcXxMqP7 — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) April 16, 2020

負責人還說，「自政府下令以來，我們已經關閉園區，如果政府允許我們重新開放，我們每週會清洗該場所兩到三次。」

據悉，泰國北欖鱷魚湖動物園多年以來問題都很多，動物保護人士一直試圖關閉這間動物園，但都沒有成功。該影片曝光後，引發動物保護組織的憤怒，怒斥該動物園為「地獄」。

此事件也引起網友關注，引發正反兩面意見。有網友直呼這根本是虐待動物，「黑猩猩帶着鎖鏈做事，有夠殘忍」、「影片令人非常不舒服」；也有網友認為，黑猩猩戴口罩踩腳踏車幫忙消毒沒什麼問題，「讓黑猩猩鍛鍊身體，挺好的」、「這動物園非常注重乾淨衞生」。