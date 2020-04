黑猩猩戴口罩騎車幫消毒！穿「橘襯衫+牛仔褲」為自己鼓掌　園區遭轟

▲泰國北欖鱷魚湖動物園。(圖/翻攝自google map)

記者康心禹 /綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒,多數動物園也被迫閉園。泰國北欖鱷魚湖動物園(Samutprakarn Crocodile Farm and Zoo)近日傳出讓一隻黑猩猩戴上口罩,騎著單車在園內噴灑消毒水,事件曝光後引發網友熱議。負責人稱,這只是讓猩猩出來活動一下,順便幫忙清理園區。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導,從曝光的影片中可以看到,黑猩猩穿著牛仔短褲和橘色夏威夷襯衫,騎著腳踏車幫忙灑消毒水,消毒劑從後背的水箱噴出,工作人員最後還鼓勵黑猩猩為自己的工作鼓掌。

動物園負責人表示,這隻黑猩猩參與幫助清理動物園,只是希望帶該隻黑猩猩出來,讓牠活動一下四肢,也為新冠病毒疫情趨緩後的重新開放做準備。

A video of a mask-wearing chimpanzee on a bicycle disinfecting a zoo in Thailand has sparked an online debate about the treatment of animals. #COVID19 pic.twitter.com/6HmcXxMqP7