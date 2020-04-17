熟睡中遇鄰登門吵架！互推扭打還拿剪刀猛刺…屏東女被逮嘆：我才是被害人吧

▲女子遭鄰居懷疑在背後說三道四，對方凌晨跑到家中理論，她卻拿剪刀刺傷人遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／屏東報導

王姓女子遭鄰居懷疑隨意說壞話，2018年4月25日凌晨對方突然跑到家中向熟睡的她理論，結果雙方起爭執，她先遭鄰居推一把後出拳回擊，兩人扭打一番，她拿著身旁的剪刀往鄰居手臂猛力刺下去，直到鄰居的姊姊出面制止，才停止這場鬧劇。

判決指出，案發當時，王女手中其實是一手持剪刀、另一手持水果刀，與鄰居一陣扭打後，先拿出剪刀刺傷對方，還沒派出水果刀攻擊時，就遭到鄰居姊姊出面壓制，而該名鄰居除了受到多處瘀情之外，還有割傷傷口，所幸送醫後沒生命危險。

王女坦承有扭打一事，但辯稱自己才是「真正的受害人」，是鄰居們先攻擊她，製造假傷害想陷害，強調剪刀、水果刀都是對方隨意撿來害她的；該名鄰居則表示，因為有聽聞王女在外說自己的是非，且當日喝了點小酒，便跑去跑到王女家中質問「為何要亂講話」，沒多久起衝突後，兩人便陷入一陣扭打，還遭到劃傷。

法官認為，王女雖然是先受到鄰居挑釁，才會有所犯行，並非無端生事，但即便遭受刺激就暴力相向，仍屬不當行為，審酌傷勢情形後，王女被依傷害罪，判有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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