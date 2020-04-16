幽靈人口作弊！託7友人遷戶籍投票　中壢「八年級」小鮮肉里長當選無效

▲▼ 桃園市中壢區石頭里里長劉柏成，因為請友人遷戶籍投票遭檢方起訴，日前確定失去里長資格。（圖／翻攝臉書，下同）

記者陳羿妏／台北報導

「八年級生」劉柏成於2018年以無黨籍當選桃園市中壢區石頭里里長，然而卻在同年遭桃園地檢署發現，涉嫌透過母親、乾媽等19名親友，以「遷戶籍到石頭里」的方式增加票數，被起訴當選無效。日前高等法院判決結果出爐，劉柏成確定失去里長資格。

▲劉柏成年僅25歲時就當選石頭里里長。

桃園地檢署主張，劉伯成與親友們明知依選罷法規定，卻為了當選，先是在2018年4月起把19名親友戶籍遷至石頭里後，使戶籍人超過4個月後能擁有投票權，11月24日大選當天，再請那19人投票支持劉，使劉當選，認為此舉已觸犯妨害投票正確罪，提起「當選無效」公訴。

劉柏成辯稱，的確有與7名友人約好遷戶籍，但強調並非19名親友，又提到選舉當下自己的票數與其他候選人「相差達數百票」，難以認定他有「不法動機」。

其中有7名友人事後出面證稱，自己原本並非住在石頭里，是接收到劉的請託把戶籍遷過來。一審桃園地院認為7人為幽靈人口，判當選無效，案經上訴二審，高等法院也認定劉柏成當選無效，全案確定。



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