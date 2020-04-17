　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神明前亂撒尿！宮廟男聽完「這句話」爆氣拿鐵椅猛打…他肋骨斷裂慘死　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼虐待,暴力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲余男得知自家宮廟的香爐內遭陳男隨意小便，竟直接將陳男毆打致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

屏東一名余姓男子與友人吃飯時得知「陳男在香爐旁小便」，一氣之下衝去找陳男，先是拳打腳踢，再拿鐵製折疊椅一陣猛打陳的胸、背部，便揚長而去，而陳男因為身體多處骨折、大量氣血胸身亡。一審屏東地院依傷害致死罪，判余男有期徒刑8年，案經上訴二審，高雄高分院再加重刑期，改為10年。

判決指出，事發於2018年10月23日傍晚，余男於小吃店與王姓友人喝酒聊天過程中，聽到陳男在自家宮廟的香爐旁小便，認為此舉有褻瀆神明之意，因此吃飽後打算去找陳男理論，然而，陳男其實是在宮廟前喝酒時，坐在椅子上直接尿出來，並非真的將尿撒在香爐旁。

不過，余男仍心有不滿，酒氣未散便衝去找陳男，先徒手毆打幾下後離去，結果聽到陳男在後面叫囂，再次返回，雙方起了激烈爭執後，余男氣憤地抓起一旁鐵椅朝陳男的胸、背猛打，害陳男身上多處肋骨斷裂、大量氣胸、血胸，送醫後仍宣告不治。

一審屏東地院判余男有期徒刑8年，但檢方認為輕判而上訴二審，高雄高分院審理時，認為余男與陳男素不相識，僅因為他人轉述「香爐旁小便」就把手無寸鐵的陳男毆打致死，且看到現場的鐵椅「椅背凹陷」的受損狀況，可得知余男下手粗暴，造成陳男身亡，也讓陳的家庭承受喪親之痛，最終改判有期徒刑10年。

►欸~妳過來一下！妳過來一下


【更多新聞】

醫喊「幫你按摩」卻襲胸！護理師嚇傻雙臂夾緊逃走…向夫淚訴：很噁心

幽靈人口作弊！託7友人遷戶籍投票　中壢「八年級」小鮮肉里長當選無效

撇不孕妻偷吃40年！還把小三+2私生子帶回家　85歲夫急喊：我要傳宗接代

ET快訊
汐止隨機砍人！他跟妻子出門散步　遭陌生男持刀狠砍
白裙妹IKEA脫光光！　豪放掀衣「上下面全露」…客人逛家具傻
德國避談台灣、何晶Errrr　資深媒體人預言「口罩外交」結局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拚防疫兼顧治安 南警總動員瓦解販賣改造槍械集團

父女登山迷途受傷　宜蘭警消冷埤附近溪谷中吊掛救人

色阿伯花百元加油竟伸鹹豬手　賤嘴：我最喜歡女生了...秒噴4萬

汐止清晨隨機砍人...他跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」！多處受傷送醫

25歲匪劫80歲嬤2萬！「猛力推倒」頭撞地　火鍋店員落網：我缺錢

暖警變外送員！夫負氣離家妻整天未進餓昏　他急送泡麵親煮奉上

親眼見「妻與閨蜜摟抱親嘴」！睡同張床：我太愛妳了　夫心碎燒炭輕生

神明前亂撒尿！宮廟男聽完「這句話」爆氣拿鐵椅猛打…他肋骨斷裂慘死　

渣男偷吃生子還帶回家　無恥狡辯4個字：我有不得已的苦衷

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她出氣「我上輩子踩壞骨灰罈吧」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

拚防疫兼顧治安 南警總動員瓦解販賣改造槍械集團

父女登山迷途受傷　宜蘭警消冷埤附近溪谷中吊掛救人

色阿伯花百元加油竟伸鹹豬手　賤嘴：我最喜歡女生了...秒噴4萬

汐止清晨隨機砍人...他跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」！多處受傷送醫

25歲匪劫80歲嬤2萬！「猛力推倒」頭撞地　火鍋店員落網：我缺錢

暖警變外送員！夫負氣離家妻整天未進餓昏　他急送泡麵親煮奉上

親眼見「妻與閨蜜摟抱親嘴」！睡同張床：我太愛妳了　夫心碎燒炭輕生

神明前亂撒尿！宮廟男聽完「這句話」爆氣拿鐵椅猛打…他肋骨斷裂慘死　

渣男偷吃生子還帶回家　無恥狡辯4個字：我有不得已的苦衷

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她出氣「我上輩子踩壞骨灰罈吧」

拚防疫兼顧治安 南警總動員瓦解販賣改造槍械集團

父女登山迷途受傷　宜蘭警消冷埤附近溪谷中吊掛救人

入行17年！房仲小秘書變身店主管　領品牌跨入無人之地立功

每人500有找！宜蘭包棟民宿「付2晚房錢可住7天」能划獨木舟、有150米遊戲巷

色阿伯花百元加油竟伸鹹豬手　賤嘴：我最喜歡女生了...秒噴4萬

NBA染疫球員恐不只10人　美媒曝聯盟告知各隊不必公布檢驗結果

三天兩度零確診！Yahoo首頁曝「藏頭詩亮點」…老粉絲驚喜：這麼用心

祥富水產倒閉「網喊不意外」　一致揭回不去內幕：吃一次就夠了

汐止清晨隨機砍人...他跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」！多處受傷送醫

疫情重創掀餐飲業關店潮　房仲：位置好仍有人租

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她

尾隨外送員見妻跟女大生滾床　人夫怒求償

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

陸軍269旅命案　中尉排長身亡

快訊／北市又傳砍人！幫派追殺到急診室

旅美夫妻返台確診　檢方分案偵辦

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

他偷吃生子還帶回家　渣男竟辯有不得已的苦衷

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

Gogoro騎到飽禁商用外送員罰萬元

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

更多

最夯影音

更多
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面