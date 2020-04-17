神明前亂撒尿！宮廟男聽完「這句話」爆氣拿鐵椅猛打…他肋骨斷裂慘死　

▲余男得知自家宮廟的香爐內遭陳男隨意小便，竟直接將陳男毆打致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳羿妏／高雄報導

屏東一名余姓男子與友人吃飯時得知「陳男在香爐旁小便」，一氣之下衝去找陳男，先是拳打腳踢，再拿鐵製折疊椅一陣猛打陳的胸、背部，便揚長而去，而陳男因為身體多處骨折、大量氣血胸身亡。一審屏東地院依傷害致死罪，判余男有期徒刑8年，案經上訴二審，高雄高分院再加重刑期，改為10年。

判決指出，事發於2018年10月23日傍晚，余男於小吃店與王姓友人喝酒聊天過程中，聽到陳男在自家宮廟的香爐旁小便，認為此舉有褻瀆神明之意，因此吃飽後打算去找陳男理論，然而，陳男其實是在宮廟前喝酒時，坐在椅子上直接尿出來，並非真的將尿撒在香爐旁。

不過，余男仍心有不滿，酒氣未散便衝去找陳男，先徒手毆打幾下後離去，結果聽到陳男在後面叫囂，再次返回，雙方起了激烈爭執後，余男氣憤地抓起一旁鐵椅朝陳男的胸、背猛打，害陳男身上多處肋骨斷裂、大量氣胸、血胸，送醫後仍宣告不治。

一審屏東地院判余男有期徒刑8年，但檢方認為輕判而上訴二審，高雄高分院審理時，認為余男與陳男素不相識，僅因為他人轉述「香爐旁小便」就把手無寸鐵的陳男毆打致死，且看到現場的鐵椅「椅背凹陷」的受損狀況，可得知余男下手粗暴，造成陳男身亡，也讓陳的家庭承受喪親之痛，最終改判有期徒刑10年。

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