16歲學生妹裸死家中...現場「白色圍巾」成破案關鍵！兇手竟是男同學

▲小何被發現裸死在自家臥室。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川南充市16年前發生一起恐怖命案，16歲的少女小何（化名）被發現在自家臥室裸死！經過警方多年追查，最終鎖定兇手是時年15歲的何男，而他還是死者的同學。如今已經結婚成家的河男，日前被警方拘捕，已被依法採取刑事強制措施。

▲ 何男被抓獲時已經結婚成家 。（圖／翻攝自紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，當地村民介紹，小何是年僅16歲的在校學生，由於家境貧寒，父母長年遠赴新疆務工，留下她獨自在家上學並操持家務。事發前一天恰逢教師節（9月9日）放假，小何從10多公里外的學校步行回家，沒人知道她是怎麼死的。

民警現場勘查並未發現有撬盜搏鬥痕跡或其他可疑之處，不過經進一步勘驗，民警發現死者頸部有疑似勒痕。此時，死者房間內一條褶皺不平的白色毛織圍巾引起了民警的注意，初步判斷死者是遭受勒頸窒息而亡。

經過多年追查，何男被抓獲歸案，在確鑿的證據面前，他對當年的犯罪事實供認不諱。據悉，案發當年，時年15歲的犯罪嫌疑人何某與死者小何是同村同校的學生，他2003年9月10日晚潛入死者家中盜竊時，不慎將小何驚醒，於是以毛織圍巾將其勒死並脫光猥褻！事後何男清理偽裝現場，並像往常一樣學習生活，後來因為成績落後便輟學務工，並到雲南、陝西等地隱身潛逃。