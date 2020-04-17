Apple 特賣會Day 2再爆衝突　排隊民眾不滿被「解壓縮」號碼牌後退10號

▲ iStore新光三越南西一館特賣會第二天又有衝突。（圖／記者張一中攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple經銷商iStore自昨（16）日起至週日，展開為期四天的Apple主機特賣會，最低殺出1折的優惠價格，也引爆消費者搶便宜的熱潮，今天一早再度吸引許多想撿便宜的消費者前往消費，雖然百貨公司館方在門外地板貼了號碼牌，仍引起了一些爭執。

一名原先排101號的黃小姐，在館方出來「整隊」時，赫然發現自己的號碼退後了10號，變成111號，引起了她的不滿。

之所以會退了10號，是因為排在前面號碼的人「解壓縮」，但是館方為了整隊，讓前面號碼的人群一一的排進每個號碼中，結果黃小姐的排隊號碼就整整退了10號，讓她非常不滿。

黃小姐認為，因為特賣會的產品都是限量，如果因為前面的人「解壓縮」，而害自己無法買到想要的產品，自己的權益將受損；且地板上貼的號碼牌上清楚的寫著「只限一人排隊」，結果前面號碼的人先來了一個之後，其他朋友才又三三兩兩的來，結果變成一個號碼排了好幾個人，最後館方卻又讓那些人全部都有號碼可排，自己遵照了遊戲規則其他人卻沒有，不太公平。

這場特賣會是由Apple經銷商iStore舉辦，地點位於台北市的新光三越百貨南西店，由於業者喊出最低1折的優惠價格，昨天消息一出，立刻吸引了許多想撿便宜的消費者趕望，因為人潮過多，有部分消費者在排隊過程中出現衝突。iStore 趕緊決定停止排隊，且自今（17）日開始，每天僅開放300名顧客可領取號碼牌進場，不過，還是發生了糾紛。