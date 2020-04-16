Apple 1折特賣排隊人潮多引衝突　百貨明起改300入場名額

▲Apple特賣，新光南西一館大排長龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple經銷商iStore今（16）日起至週日，展開為期四天的Apple主機特賣會，最低殺出1折的優惠價格，今日一早就吸引了許多想撿便宜的消費者前往消費；不過似乎是因為一開始的湧入人潮過多，有部分消費者在排隊過程中出現衝突。因此後來iStore決定停止今日的排隊，並且將自明（17）日開始，每天僅開放300名顧客可領取號碼牌進場。

▼今日的iStore出清活動已停止開放未領號碼牌的消費者排隊入場。（圖／記者湯興漢攝）

記者向iStore詢問衝突相關細節，iStore僅表示，目前尚未接獲有排隊衝突的問題；不過今早新光三越南西店行銷經理李香萩曾表示，確有發生顧客衝突狀況，但那是一開店時人潮瞬間湧入所發生的情況。

而在衝突事件過後，百貨端今日也已改成發放號碼牌的方式處理，沒有拿到號碼牌的消費者不能排隊進場消費。

《ETtoday新聞雲》記者側面向現場百貨店員了解，因為今日的排隊人潮太過踴躍，後來百貨公司決定發放號碼牌，有拿到號碼牌的消費者才能繼續在現場排隊等進場。

另一方面，店員也指出，如果對於特賣會商品有興趣的消費者，建議明日早上十點前到百貨公司的東側門排隊領號碼牌，且每天僅會開放300名消費者入場選購。排隊時，也會要求消費者必須依照社交距離的規定，每人間距至少1.5公尺，現場也會有百貨人員維持秩序。

▼為了遵守社交距離規範，所有消費者都要間距1.5公尺。（圖／記者湯興漢攝）