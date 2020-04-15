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時力挺正名：美棒球作家誤認中職在中國「沒有人能接受」

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▲美國棒球作家卡比斯（Jared Carrabis）推文。（圖／翻攝卡比斯推特）

▲美國棒球作家卡比斯（Jared Carrabis）推文。（圖／翻攝卡比斯推特）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，我國日前輸送援外口罩時，因為中華航空「China Airlines」字樣，外界擔憂會被誤會是中國口罩，引起華航改名的討論。時代力量臉書15日指出，不只航空、護照名稱會被誤會，連美國棒球作家卡比斯（Jared Carrabis）也把中華職棒（CPBL）誤認是中國的棒球比賽。

行政院長蘇貞昌昨日在立法院接受時力立委陳椒華質詢時，就被問到中職會被國外誤會是中國在打職棒，這些名稱都應考慮正名。對此，蘇貞昌回應，目前台灣有許多名稱因為歷史的原故，所以確實以今天世界上運作的情況，會被跟中國混淆，要怎樣讓全世界看到台灣不是中國、台灣跟中國不一樣，這確實是非常有必要的。

「不只護照、航空名稱會被誤會，台灣從頭到腳可能被誤會的地方可說是數不勝數，中職就是其中一例。」時代力量臉書寫道，因為肺炎疫情，許多體育競賽都暫停或延期，而台灣因為疫情尚在掌控之內，中職就成為全世界最早開打的棒球賽之一，不只餵飽了台灣球迷的眼球，也吸引很多國際媒體關注。

時代力量指出，像美國棒球作家卡比斯13日在推特轉發中職比賽影片，釋出了「棒球還在打！」的好消息，但推文卻是寫：「We are playing baseball in China. There is hope.」（我們還在中國打棒球，還有希望）。

時代力量直批，中職英文名「Chinese Professional Baseball League」的「Chinese」再次欺騙了這個世界，讓外國人誤以為中職是在中國開打，「台灣努力打拼的職棒體系，就這樣張冠李戴給了中國」。

時代力量認為「這種情況，應該沒有人能夠接受」，棒球是國人引以為傲的體育項目，也因為台灣的努力，讓台灣成為全球最安全的國家之一，「我們必須把這份榮耀還給『台灣』，讓世界知道『棒球還在打』的地方是台灣」。

此外，有許多網友在卡比斯推文底下糾正他中職是台灣的棒球比賽，而13日稍晚，卡比斯也更改他的推文，並寫下「Correction — it’s a Chinese baseball league in Taiwan. Whatever. It’s baseball. And it’s happening.」（更正，中華職棒在台灣，無論如何這就是棒球，而且仍在開打）。

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