時力挺正名：美棒球作家誤認中職在中國「沒有人能接受」

▲美國棒球作家卡比斯(Jared Carrabis)推文。(圖/翻攝卡比斯推特)

記者蘇晏男/台北報導

新冠肺炎肆虐全球,我國日前輸送援外口罩時,因為中華航空「China Airlines」字樣,外界擔憂會被誤會是中國口罩,引起華航改名的討論。時代力量臉書15日指出,不只航空、護照名稱會被誤會,連美國棒球作家卡比斯(Jared Carrabis)也把中華職棒(CPBL)誤認是中國的棒球比賽。

行政院長蘇貞昌昨日在立法院接受時力立委陳椒華質詢時,就被問到中職會被國外誤會是中國在打職棒,這些名稱都應考慮正名。對此,蘇貞昌回應,目前台灣有許多名稱因為歷史的原故,所以確實以今天世界上運作的情況,會被跟中國混淆,要怎樣讓全世界看到台灣不是中國、台灣跟中國不一樣,這確實是非常有必要的。

「不只護照、航空名稱會被誤會,台灣從頭到腳可能被誤會的地方可說是數不勝數,中職就是其中一例。」時代力量臉書寫道,因為肺炎疫情,許多體育競賽都暫停或延期,而台灣因為疫情尚在掌控之內,中職就成為全世界最早開打的棒球賽之一,不只餵飽了台灣球迷的眼球,也吸引很多國際媒體關注。

時代力量指出,像美國棒球作家卡比斯13日在推特轉發中職比賽影片,釋出了「棒球還在打!」的好消息,但推文卻是寫:「We are playing baseball in China. There is hope.」(我們還在中國打棒球,還有希望)。

時代力量直批,中職英文名「Chinese Professional Baseball League」的「Chinese」再次欺騙了這個世界,讓外國人誤以為中職是在中國開打,「台灣努力打拼的職棒體系,就這樣張冠李戴給了中國」。

時代力量認為「這種情況,應該沒有人能夠接受」,棒球是國人引以為傲的體育項目,也因為台灣的努力,讓台灣成為全球最安全的國家之一,「我們必須把這份榮耀還給『台灣』,讓世界知道『棒球還在打』的地方是台灣」。

此外,有許多網友在卡比斯推文底下糾正他中職是台灣的棒球比賽,而13日稍晚,卡比斯也更改他的推文,並寫下「Correction — it’s a Chinese baseball league in Taiwan. Whatever. It’s baseball. And it’s happening.」(更正,中華職棒在台灣,無論如何這就是棒球,而且仍在開打)。

