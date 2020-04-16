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陳冊2房產被查封「罰單秒繳清」　父鏡頭前哭了：罰太重了，他又沒得病、傳染人

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▲▼陳冊的父親。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲陳冊的父親淚控，100萬元的罰單「罰太重」。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，只要從疫區入境台灣，依法必須進行居家檢疫。不過，台北的陳冊3月從北京入境，隨後失聯，跑到網咖打怪練功，最後被警方抓獲，遭到重罰100萬元。由於這筆錢遲遲未繳，行政執行署將他名下的2處房產查封，這也讓陳冊的父親出面喊冤，兒子生病了，不是故意違規的，「他也沒有得病、傳染到別人，怎麼用最高的來罰人家呢？」

陳冊的父親面對鏡頭，聲淚俱下地表示，兒子生病了，「我就看到文以後，他在家，我就給他看。他看了馬上低下頭來，（說）我怎麼辦，跟媽媽說『媽，我如果死了，會在外面死，不會在我們家死。』」

請繼續往下閱讀...

▲▼陳冊沒戴口罩網咖爽玩。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳冊落跑打咖還不戴口罩，被重罰100萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳冊從失聯到被尋獲的時間，總共經過79個小時，嚴重違反居家檢疫規定，且留下的手機等資料也是假的，讓相關單位找不到人。因此，衛生局疾病管制科長余燦華說，依據相關規定，對陳冊開罰新台幣100萬元，裁處書1日開立、6日送達，但因為陳冊未繳罰單，13日已送往行政執行署。

對此，陳冊的父親也相當有意見，他認為，兒子沒有得病，也沒有傳染給別人，怎麼能用最高的金額來處分，「你就是殺死人，最高（刑罰）也…台灣說用死刑，都常常不死刑。」

由於遲遲未繳罰單，執行署日前查封了陳冊名下的2處房產，最後與陳冊的父親達成共識，必須限期繳清，否則會對財產進行強制執行。經過全家籌錢，陳冊一家終於在16日籌到100萬元，中午12點準時匯款，讓房產被塗銷查封登記。

 

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