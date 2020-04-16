用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可

消費中心／綜合報導

近期全球深受疫情影響，許多休閒活動紛紛被迫取消，同時經濟也大幅下滑，讓許多人壓力指數飆高，面對如此艱困的情形，該如何紓壓，就是一件相當重要的事情。近期就特別請命理老師，來替大家找找合適的紓壓方式！

▲算命師現場忍不住咬起來，深切大波浪造型讓人咬得夠勁夠紓壓，口感喀脆讓人一口接一口，越咬越開心。（圖／翻攝自影片，下皆同）

在算命師開始接受採訪時便表示：「疫情來了之後，找他算命的人也變多了！」現場立馬就有民眾找算命師並直呼：「壓力大該怎麼辦？」算命師現場神準分析，從面相便算出民眾平常喜愛吃東西，接著更從「吃」來尋求解答，一算之下，原來紓壓跟咬東西有關，用吃就可以解決！但需要吃的有方法，才能夠真正紓壓，算命師現場更是不藏私介紹，需要認明深切大波浪造型的樂事大波浪洋芋片才能夠咬的夠勁咬的夠紓壓，口感喀脆才能越咬越開心，還要搭配三種口味「蒜爆椒鹽蝦」、「椒香嫩雞」、「喀脆原味」輪流享用，民眾在現場一試果真心情立馬開闊，原來有選擇的吃、有選擇的咬可以真正紓壓！

▲民眾壓力太大，算命師推薦三種口味輪流吃，邊吃邊搭配飲料，簡簡單單擁有雙重享受！

▲塔羅牌老師與中式算命師同步推薦，樂事大波浪洋芋片，口感喀脆越咬越紓壓！

除此之外，我們也同步採訪西方命理學家塔羅牌老師，民眾面對巨大工作壓力不知如何是好，塔羅牌老師不僅從塔羅牌準確算出民眾家庭、工作都面臨波動造成壓力大，更是算出原來需要用「吃」的來解決！而吃的食物，還需要符合喀脆、大波浪造型，以及擁有三種口味的特徵！塔羅牌老師現場立馬提供符合此三點的食物給民眾享用紓壓，擁有深切大波浪造型的樂事大波浪洋芋片，咬下立刻聽得到喀脆聲響，民眾的煩惱也被解決！而三種口味，也可在不同時刻享用，像是遇到瞎事就可以享用「蒜爆椒鹽蝦」口味，將瞎事通通咬掉，同時此款超適合配飲料、想要來點刺激便可選擇「椒香嫩雞」口味，想純粹感受原始味道「喀脆原味」便是好選擇，塔羅牌老師現場也提供購買地點，原來便利商店就可以購買到這個神級紓壓食物！

▲現在買樂事大波浪，上樂事粉絲團參加活動，就有機會抽中「樂事大波浪造句紓壓背包」，可以造句說出你的心聲！實用的紓壓背包，讓人直呼好想要一個！

中西方命理老師不約而同的推薦深切波浪造型的樂事大波浪三種口味洋芋片，咬的喀脆咬的紓壓，我們也實際訪問民眾，民眾現場更是受不了，想要馬上就來一片，看來這個洋芋片的紓壓力受到許多人認同！而我們深入發現，目前買樂事大波浪，並上樂事粉絲團參加活動，就有機會抽中樂事大波浪造句紓壓背包，可以自己造句說出自己的心聲，無論是心情煩悶、壓力大，都可以透過造句紓壓背包來表達，實用可愛的包包，讓人直呼好想要收藏這個包包！