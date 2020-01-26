命理師曝韓國瑜「龍鬚斷了」與總統大位擦肩　一個動作讓面相改了

▲命理師楊登嵙分析，韓國瑜因為經常癟嘴導致「龍鬚」斷了。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜擁有超高人氣，但是在2020大選仍舊失利，有命理師以面相學的角度探討韓國瑜敗選的原因在於「龍鬚斷了」，讓他原本很有機會問鼎大位的面相被改變了。

根據三立新聞政論節目《鄭知道了》24日播出內容指出，命理師楊登嵙分析，韓國瑜在當選高雄市長時的面相是「雙法令紋」，以台灣普遍的狀況，選總統都大約60歲左右，60歲就是走嘴巴附近的運勢。

▲楊登嵙以郭台銘的面相為對照組。（圖／記者翁進忠攝）



楊登嵙指出，最好的法令紋形狀必須像「鐘」一樣的形狀，尾端往外擴張逐漸寬廣，也就是象徵「龍鬚」，代表著會廣納人才，例如郭台銘的法令紋就是往外，韓國瑜的法令紋是雙法令紋，優點是很受歡迎，但是他的法令紋往內，所以缺點就是用人很容易用自己人，限縮自己的格局，從他市府一級主管的用人就可以看出這個問題。

▲對照組總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



楊登嵙在指出更關鍵的地方，在韓國瑜宣布選總統之後，經常做癟嘴的動作，原本的龍鬚正常應該往下巴，但是因為經常癟嘴，讓龍鬚截進來往嘴巴的方向延伸，把他的龍鬚斷掉了。

另外從十二生肖與姓名學方面來分析，楊登嵙表示，韓國瑜46年次屬雞，「韓」字有一個「口」讓雞很會說話，「國」字有兩個「口」又讓他話更多，「瑜」有一個「刀」，讓韓國瑜成在會說話，敗在話太多，選總統要端國菜，必須先跟智囊團討論推演過後再推出，不然一推出來是非一堆，同樣回歸市政也是如此。

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