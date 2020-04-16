旅美妻確診「航空公司不知情」！　陳時中坦言：飛機上還是要有點作為

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

長年旅美夫婦（案384、案393）搭機返台，先後確診新冠肺炎，60多歲的太太（案393）先生已於4月11日確診，但搭乘長榮航空返台前2小時，航空公司通知，外界質疑移民署慢半拍。對此，指揮中心指揮官坦言，經過這次經驗，指揮中心發現機上還是要有點作為避免事情擴大，但因牽涉法律爭議，會請新成立的法務組研議。

指揮中心日前發布新聞稿表示，案393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於14日確診；其70多歲丈夫（案384）已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過新冠肺炎確診個案。該案也連累12位機組員、7位乘客須居家隔離。

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雖然案384已於4月11日確診，但長榮航空卻表示，當天飛機約晚間11時30分降落，機組人員在降落前2小時，才知道旅美夫婦跟確診者接觸過，當時已來不及做任何隔離措施。

陳時中今（16）日公佈通知時序，疾管署4月10日晚間9時就有跟移民署國際事務大隊告知，案384的配偶要搭機返國，須先做註記，移民署國際事務大隊也在9時37分於與客系統完成註記，因為那時還不知道她要搭哪一班飛機，還不確定可以怎麼做，直到隔天上午6時20分，移民署才通知長榮航空BR31上午7時20分會起飛，疾管署也決定到登機門口進行採檢。

陳時中坦言，相關註記與作為，因有個人資料並牽涉到居家隔離，事實上有矛盾的地方，原本流程是註記後由防疫人員到登機門口攔截，直接送去醫院，經過這次經驗，指揮中心也覺得可以在機上有點作為，避免事情再擴大，但牽涉到防疫爭議，決定交給新成立的法務組去研議。