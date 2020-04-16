台灣防疫有多驚豔？醫妙喻：像公園阿伯拿到NBA總冠軍...

▲由衛福部長陳時中所率領的新冠肺炎防疫團隊，每天定時召開記者會向國人報告，穩住疫情也安定民心。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

圖文／CTWANT

全球爆發新冠肺炎疫情，歐美等先進國家紛紛淪陷，但與中國大陸往來密切的台灣，因為策略成功的超前部署，防疫成效獲世界肯定。台灣防疫出現卓越成效，讓牙醫師史書華今（16）日凌晨在臉書粉絲專頁上提出妙喻，他指出，台灣防疫有多驚艷？真要形容，「大概是公園打球打得不錯的阿伯組隊，然後拿到NBA總冠軍，那麼令人驚艷。」

史書華在臉書「盾牌牙醫史書華」粉專發文提到，目前台灣防疫令人驚艷，「多驚艷？我是說目前」，他認為真要形容，大概是公園打球打得不錯的阿伯組隊，然後拿到NBA總冠軍那麼令人驚艷；或是像台灣高中生本來組隊想打甲子園，結果不小心贏了世界大賽那種驚艷。

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▲史書華指出，目前台灣防疫令人驚艷，現在就只怕豬隊友。 （圖／翻攝自盾牌牙醫史書華臉書）

史書華醫師對於台灣這次的防疫表現，認為「總之、總之，超乎預料太多了」，不過他也強調，現在就只怕豬隊友！希望台灣民眾能確實遵守、執行政府的防疫政策，才不會讓國內的防疫團隊的嚴守破功，危害國人健康。

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