法醫也頭痛！羅東女屍蠟化像「泡水吐司」…警曝超毛鑑識過程：照片變黑白

▲警方公布無名女屍特徵，盼民眾協尋幫忙破案。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

宜蘭縣羅東鎮1處工地日前挖出一截人骨小腿，警方獲報後在附近尋獲一具腐爛女屍，案發至今已超過一周，但死者身分仍未明，遺體出現連法醫都怕的「蠟化」，拍鑑識照時也傳出靈異現象。警方表示，目前根據死者生前衣服即遭剝光，且遭深埋原是水池的爛泥地等跡證研判，已經可以確定他殺，目前由宜蘭縣警局、刑事局合組專案小組，動員近2百名警力全力查身分、緝凶。

警方表示，這起「女裸屍他殺案」，死者衣服遭剝光原因，極可能是兇嫌篤信民俗，認為讓被害者「沒衣服穿」，就無法來找他「報復」，此外，發現遺體地點，原本是一個大水池，但之後乾涸，才會露出爛泥般池底，最後在施工時被發現，「不可能有想自殺或意外落水的人，自己鑽進去這麼深的地方吧？」因此幾可確定是遭他殺。

▲宜蘭羅東日前發現一具無名女屍，遺體挖出時已呈蠟化。（圖／報系資料照）

刑事局幹員表示，所謂「屍體蠟化」，是指遺體長期埋於空氣不足的濕土，或浸泡在水中時，皮下脂肪組織因「皂化」，會形成灰白色或黃白色的蠟樣物質，觸摸時不僅有油膩感，一壓陷還極易碎，類似泡了水的吐司麵包，不少老經驗的法醫遇到這類遺體，也常感到害怕、頭痛。

而無名女屍除挖出後已呈蠟化外，有警方鑑識人員在幫遺體及現場拍照蒐證時，原本該出現的彩色影像，竟變成了黑白照片，「靈異」現象讓人不寒而慄，也讓這起案件更添神秘色彩。

警方表示，目前除持續發布協尋外，也採集遺體DNA送刑事局生物科比對，此外，遺體目前已解剖完畢，死者身高約155公分，年齡在60歲上下，但不排除更年長，死亡時間已超過半年，特徵為口內裝有6顆銀色金屬假牙、耳戴梅花形耳環等，盼任何知道有此特徵親友失蹤的民眾，能儘速協助出面指認，早日釐清其身分以助破案。

更多 CTWANT 報導

川普批世衛偏心擬撤資！譚德塞「態度軟化」：美國才是最大貢獻國

第2波口罩外交！台灣捐130萬片援助瑞典、丹麥等歐洲8國

新冠肺炎「發哨人」女醫師失聯2週 外媒望中國當局透露近況