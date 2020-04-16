新加坡總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

▲何晶轉發的影片字幕寫道「蔡英文網軍橫行闖禍」。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）的「Errrr…」貼文引發爭議，繼昨日分享網路節目提及網軍出征等內容的貼文後，她如今重新修改內文，強調不同意影片的部分內容，直說「我個人欠台灣總統一個道歉」。

何晶在貼文最下方附註，「請忽略下方影片的封面照片，我不同意影片中的部分內容，因為這明顯帶有具偏見的政治口水」，但想分享一對新加坡母子獲得台灣幫助與支持的真實故事，「我不知道怎麼編輯影片，所以我只是在臉書上分享看到的內容，我個人欠台灣總統一個道歉，同時也向她道歉。」

事實上，這段影片正是由資深媒體人唐湘龍、陳鳳馨主持的網路節目《正經龍鳳配》片段，影片主題圍繞「台灣網軍橫行、口罩外交失敗」。主持人在節目中指出，台灣停止出口口罩的時間，正好是新加坡疫情最嚴重的時候，星國只好緊急將生產線拉回國內，造成口罩生產延遲1個月。

何晶在這段貌似對台灣「口罩外交」政策不滿的影片貼文中提到，新加坡一名婦人帶著孩子到台灣求醫的經驗，大讚台灣醫療給予了這名婦人許多支持，她非常贊同，且在對抗新冠肺炎疫情的此時，只有互相幫助才能克服困難，並以中文寫出「大家加油」。

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▼何晶文末寫「我個人欠台灣總統一個道歉」。