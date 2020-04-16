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即／Home Hotel大安也成防疫旅館！「5,500起含三餐」20日開放預訂

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▲Home Hotel 大安成防疫旅館。（圖／Home Hotel 提供）

▲Home Hotel 大安成防疫旅館，提供100間客房供居家檢疫者安心入住14天。（圖／Home Hotel 提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

疫情尚未止息，為了減緩台北市居家檢疫爆棚壓力，Home Hotel大安也宣布加入防疫旅館的行列，成為北市第13間防疫旅館，提供100間客房供居家檢疫者安心入住14天，標準客房每晚5,500元起含三餐，擁有浴缸和陽台的驚艷客房每晚售價7,900元，4月20日起接受預訂。

Home Hotel大安館公關表示，由於大安館是獨棟建築，各方面均符合防疫旅館的條件，3月份觀傳局就有來詢問意願，「一開始也很猶豫，但主管與員工經過多次溝通，發現成為防疫旅館並不是一件可怕的事，經由市府訂立的SOP流程走，之後再全館完整消毒，且沒有員工因此而染疫，於是同意加入防疫旅館陣線，與政府一同抗疫，為台灣盡一份心力。」

請繼續往下閱讀...

▲Home Hotel 大安成防疫旅館。（圖／Home Hotel 提供）

▲Home Hotel 大安成防疫旅館，標準客房每晚5,500元起含三餐。

深受海內外，特別是港澳地區住客歡迎的Home Hotel，曾連續2年榮獲台北「米其林指南」飯店推薦。業者表示，Home Hotel大安館主要以外國觀光客為主，佔了8成之多，自從禁止國外客人來台之後，訂房率跌到谷底，坦言光靠國旅或是下殺促銷效用不大，之前也曾舉辦過心靈進修課程，雖然當時都滿班，但吸引的群眾畢竟還是小眾，不如趁勢投入防疫行列，而信義館則照常營運。

居家檢疫人數居全台之冠的台北市，於14日宣布振奮人心的「零確診」，但自18日起自歐美入境返國須先通報，同住家人有慢性病、長者、幼童皆須入住防疫旅館，因此以「如家般舒適」體貼服務為理念的Home Hotel大安自4月20日起，提供100間設計客房與台灣並肩抗疫。

防疫期間原價10,800的9坪「標準原創客房」每晚售價5,500起含三餐，原價13,800的12坪「驚艷客房」享有泡湯享受的下降浴缸並擁市景陽台自在呼吸，每晚售價7,900含三餐。Home Hotel大安為獨棟建築、獨立空調系統、全棟客房無地毯、動線分流並秉持「1人1室」原則。

▲Home Hotel 大安成防疫旅館。（圖／Home Hotel 提供）

▲Home Hotel 大安精選「boven雜誌圖書館」設計、旅行、攝影相關書籍供閱讀。

全館工作人員皆完成防疫接待教育訓練並落實自主健康管理，居家檢疫入住者將搭乘防疫車隊於地下3樓完成入住手續後直達房間，入住期間與飯店全程以線上操作付款預訂等需求，將接觸機率降至最低。三餐餐點由位於飯店一樓「al sorriso微笑餐廳」以套餐方式提供，自2016年全新開幕後連續兩年榮獲紅蝦評鑑肯定，主廚蘇禹華用台灣新鮮穩定的在地食材料理，帶給旅客如回家一般的溫暖、親切和歸屬感。

▲Home Hotel 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲Home Hotel曾連續2年榮獲台北「米其林指南」飯店推薦。（圖／記者陳涵茵攝）

此外，入住期間將獨家享有免費線上課程：包含「健身魂 SOULFIT」增強抵抗力每日20分鐘的健身教學、邀請「tiger milk」沉浸無人打擾的療癒羊毛氈世界、精選「boven雜誌圖書館」設計、旅行、攝影相關書籍供閱讀。入住期間更將不定期為旅客推出「許願」活動，線上集氣方式讓旅客參與團購，排隊小吃、健身環、療癒多肉植栽等，14天隱世假期拋開焦慮。
 

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