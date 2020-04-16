誠品將公布「新24小時書店」接棒據點！423世界閱讀日宣告

▲敦南誠品即將於5月底結束營業，將於4月23日世界閱讀日當天宣告「新24小時書店」。（圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／台北報導

全球首家24小時書店誠品敦南店熄燈倒數中，將於5月31日閉幕，不過今（16）日誠品透露，將於4月23日世界閱讀日當天舉行「新24小時書店宣告記者會」，由誠品董事長吳旻潔親自出席，公布新24小時書店接棒據點和內容，還有令人意想不到「書店裡的無限可能」。

誠品在去年11月宣告，陪伴許多人走過夜晚時分的24小時書店敦南誠品，將在2020年5月31日正式落幕。目前所在的國泰敦南大樓，在2014年底產權易主，誠品召開的股東會資料中顯示，誠品敦南租約到2020年6月。

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不過當時誠品強調，「24小時書店一定會有」，可望在別家店持續24小時營業。業界當時估計，將在百貨熱區信義誠品以及誠品南西店之中擇一。

▲陪伴許多人走過夜晚時分的24小時書店敦南誠品，將在2020年5月31日正式落幕。（圖／記者湯興漢攝）

今（16）日誠品表示「這不是結束，而是另一個新的起點！」4/23(四)世界閱讀日當天，將舉辦「新24小時書店宣告記者會」，由誠品董事長吳旻潔親自出席，公布新24小時書店接棒據點和內容，將與誠品敦南店無縫接軌，強調「靈感不打烊」。

而目前敦南誠品倒數一個多月，也正舉行最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」，與全台30家出版社合作，蒐羅逾10萬本好書，推出6本500元起優惠；此外也推出「翻箱倒櫃藝文事件簿」展覽，復刻歷年來誠品重要紀事文宣，揭秘「24小時書店由來」，讓讀者走進時光長廊。

吳旻潔曾在去年底的「誠品年度閱讀報告」活動中提到，誠品曾經虧損15年賠了20億，但是對於創辦人吳清友來說「仍是無悔的選擇」，她表示經營書店難以獲利，有100個賠錢的理由，但期許未來「不再依賴虧損來堅持理念」。

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影／敦南誠品熄燈！ 確定5/31最後營業日