「敦南晒書節」限時登場　6本500元起，還有世界各地文具每日1折

誠品敦南店最後一場舊書拍賣會「敦南晒書節」於3/26-4/15登場,從傳出熄燈號開始,這個連結大家記憶的敦南誠品要歇業,讓人深感不捨。

「敦南晒書節」與全台30家出版社合作蒐羅逾10萬本好書,推出6本500元起、每日一折好物推薦等超值優惠。兒童最愛的湯瑪士小火車70週年古典紀念版套書平均一本30餘元,世界各國文具也有驚喜銅板價等。

除此之外,誠品敦南店內品牌也推出獨家商品,像是從4/1起「森/CASA」丹麥等世界名家設計的一桌一椅都以驚喜收藏價出售,「綠藤生機」也獨家推出有書香氣味的奇蹟辣木油。

即日起至4/30,誠品人會員或累計卡卡友持誠品同日實體紙本發票最多3張,60天內可至台北松菸誠品行旅住房最高全額折抵、或用餐最高半價折抵,書迷們在挖寶的同時還可享雙重優惠。

藝術類、實用類書籍挖寶

呼應誠品敦南店1989年以人文藝術書店發跡的特色,「敦南晒書節」推出藝術書籍5折起:全球百大最有影響力畫家劉曉剛的英文原版藝術畫冊《Bloodlines: The Zhang Xiaogang Story》;英國傳奇流行搖滾樂團The Beatles深度全記錄《The Beatles: The BBC Archives 1962-1970》,彙整The Beatles獲邀至英國BBC節目訪談及照片等歷史資料,是深具收藏價值的難得作品;美國傳奇攝影師安妮萊柏維茲的作品集《Annie Leibovitz: The Early Years, 1970-1983》完整重現早期攝影風格,書中更收錄了搖滾巨星約翰藍儂與小野洋子深情相擁的時刻,值得珍藏!此外,還有英文讀本、GRE留學考試用書、外文小說也推出99元起等超值優惠。

各式各樣物超所值銅板價

最後一場誠品「敦南晒書節」世界各地文具每日1折驚喜銅板價:充滿童年回憶的原子小金剛便條紙一本11元,共有4款可輕鬆蒐集;日本知名文具品牌MIDORI環保筆盒只要20元;文具迷一定都知道的Traveler's Notebook和紙膠帶五週年限量版以香港維多利亞港著名的天星小輪為設計,造型可愛31元就能帶走;擅長設計幽默便利貼的KNOCK KNOCK 「Let's Do This」便條紙只要48元,都非常物超所值。

為紀念即將閉幕,誠品生活館內眾多品牌攜手推出系列活動。建築師毛森江創立的設計品牌「森/CASA」店內包含Carl Hansen & Son絕版品、丹麥國寶設計品牌Vipp絕版品、森/CASA冷杉原木家具等都有驚喜收藏價,喜愛設計的朋友不可錯!還推出4/1-4/30同步策畫由藝術家林建榮創作的燈泡人展覽、4/17-4/19誠品敦南店限時三天推出美妝保養滿千送百活動等等。

多項活動累積大家對誠品敦南店的記憶厚度

3/30誠品敦南店B2策畫「翻箱倒櫃藝文事件簿」展覽,復刻歷年來誠品重要紀事文宣品。書店不只賣新書,也賣古書,1992年誠品敦南店全台首辦古書拍賣會,展售大量珍稀中、英、日文古籍;1997年開始舉辦「誠品講堂」迄今,延攬建築、藝術、電影、音樂等專題講師,提供讀者與各領域創作者交流的場域,累積思想厚度;1999年適逢誠品十週年慶,敦南店創新啟動24小時營業模式,成為全球首家不打烊書店;2008年誠品敦南店封館改裝40天復出,於安和路封街舉辦長達10小時的大型藝文活動,單日吸引逾7萬書迷進場。而24小時書店的由來,更可從1995年誠品與《聯合報》、《誠品閱讀》月刊共同舉辦「看不見的書店」徵文活動文宣中窺探一二,邀請讀者投稿分享對於書店的想像,因而迸出開啟24小時書店的火花。「翻箱倒櫃藝文事件簿」邀讀者一起走進誠品的時光長廊典藏敦南。

※SEPTEMBER LEU

(完整文章請看VOGUE.com)

延伸閱讀

2020韓劇4月推薦/《快過來》金明洙從貓咪變人類、《夫婦的世界》禁忌話題首播就好收視

Apple最新MacBook Air三大更新重點評估!更快、更輕、價格也更親民

更多精彩報導,詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。