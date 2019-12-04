15年虧20億仍無悔！誠品預測2025年閱讀趨勢：繪本與漫畫需求增加

▲誠品書店公布「2019誠品年度閱讀報告」，同時預測2025年閱讀三大趨勢。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

誠品書店今（4）日公布「2019誠品年度閱讀報告」，同時首度與清大學習科學與科技研究所陳素燕教授合作，分析超過200萬會員閱讀行為，預測2025年閱讀三大趨勢。而董事長吳旻潔也在開場時感性提到，誠品虧損15年賠了20億，但是對於創辦人吳清友來說「仍是無悔的選擇」，經營書店難以獲利，有100個賠錢的理由，但期許未來「不再依賴虧損來堅持理念」。

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▲誠品書店分享「2019誠品年度閱讀報告」。

誠品在「2019誠品年度閱讀報告」指出，在台灣、香港、大陸的暢銷排行榜第一名書籍，皆由《蔡康永的情商課：為你自己活一次》獲得，而龍應台則是唯一名列各地最受歡迎的前10大作家。

團隊觀察2019年的閱讀現象，發現「意見領袖」與「名人口碑」等新型態行銷，大幅影響書籍銷售成長，例如布芮尼・布朗《脆弱的力量》在YouTuber理科太太與藝人蔡依林推薦後，銷售大幅成長至少60倍。而百萬網紅鍾明軒《我決定我是誰》呼籲讀者勇敢找尋自我，登上今年年度暢榜TOP10。

另外「斜槓世代」崛起，帶來無數職涯機會的同時也伴隨失業風險，《沒人雇用的一代》、《被壓榨的一代》等相關書籍今年銷售成長1.5倍，還有科技起飛、AI人工成為未來趨勢，《因果革命》、《打開演算法黑箱》等相關書籍銷售成長1成。

誠品書店也發現，過去6年來台灣整體翻譯書與在地自製書的銷售比例逐年接近，至今幾乎各佔一半，文學、人文與商業類書的自製新書逐年減少，銷售佔比卻提升至60%，顯見「出版精耕」市值得留意的現象。

▲誠品首度與清大學習科學與科技研究所合作，預測2025年閱讀趨勢。（圖／記者林育綾攝）

而今年誠品首度與清大學習科學與科技研究所合作，透過分析誠品200萬會員閱讀行為，預測2025年閱讀趨勢三大方向，包括：

一、2025年人文、文學、商業書籍穩坐三大閱讀排行，但人文類書籍（心理、歷史、宗教、哲學）將會取代文學類，成為滲透率最高的購書類別，面對充滿考驗的未來，心理勵志類型的書反將反映社會情勢，受到讀者喜愛。

二、由於台灣人口逐漸減少，但少子化的現象並不影響兒童圖書銷售，因此預測2025年36歲到50歲建立家庭的中壯年族群，會因家中孩童數減少，反而更投入關愛，兒童圖書需求將可能增加。

三、網路普及影響閱讀行為，2025年將傾向閱讀漫畫、繪本等圖像類書籍，另外網路資訊發達也會導致讀者對於旅遊、醫療等資訊類書籍需求下降。

▲誠品書店董事長吳旻潔期望，「未來的誠品，不再依賴虧損來堅持理念。」

誠品書店出版品採購協理武慧芳也提到，書店為讀者守護閱讀的自由，「選書權利應交還給讀者」。而誠品董事長吳旻潔也分享，其實「經營書店很難獲利，有100個賠錢的理由，卻找不到一個賺錢的模式」，她在2004年加入誠品至今已經近16年，當時發現父親吳清友（創辦人）隱瞞了很大的「財務黑洞」，為了增資，誠品15年賠了20億元，但後來明白對於父親來說，這仍是無悔的選擇。

她坦承，誠品至今仍是一門虧損的事業，但這幾年變得比較有膽量，也開始看懂20億虧損的數字背後是怎麼回事，雖然經營時無法奢侈地只想著書店，只能以它為圓心，畫起不同的圓，找到更多的可能，可以健康地持續成長、好好活下去，「希望未來的誠品，不再依賴虧損來堅持理念。」現場也因此響起滿堂喝采。

她也引用義大利建築家倫佐·皮亞諾（Renzo Piano）的紀錄片提到，「創意的工作好比在黑暗中凝視」，你比須讓自己安靜下來，才能看清輪廓與景物。