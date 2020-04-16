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LIVE／爭議夫妻回台註記「長榮事前不知」　指揮中心14:00說明

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生活中心／綜合報導

旅美夫妻先後返台確診，費用全民買引發爭議，外界也質疑移民署對確診者家屬註記慢半拍，移民署澄清在獲報第一時間已經註記，但長榮航空表示在降落前2小時才知道，「除非移民署特別告知，否則航空公司無法知道註記的內容」。中央流行疫情指揮中心今（16日）下午2點召開記者會說明最新疫情及防疫作為，預料也將針對上述疑慮做出回應。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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案393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於14日確診；她70多歲的丈夫（案384）已先於4月10日返國，並在11日確診，兩人在美國都接觸過新冠肺炎確診個案。案393搭乘的班機，12位機組員、7位乘客須居家隔離。

長榮航空表示，11日飛機約晚間11時30分降落，機組人員在降落前2小時，才知道有乘客跟確診者接觸過，當時已來不及做任何隔離措施。外界質疑移民署對確診者家屬註記慢半拍，移民署則澄清，配合指揮中心於接獲通知的第一時間即進行入境通報。指揮中心也強調，10日晚間9時就告知移民署，移民署在9時37分完成註記，而移民署與航空公司有系統連動，「只要飛機起飛，就知道哪些乘客要進來」，隔天移民署知道有註記人士將搭乘上午的飛機，立刻通知疾管署，檢疫人員也在晚上11點多派人到登機門攔阻。

不過，長榮航空強調，除非移民署特別告知，否則航空公司無法知道註記的內容，若被列為不可登機之旅客，系統會自動阻擋無法劃位，航空公司也會向移民署進一步查詢原因。
 

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