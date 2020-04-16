小資族要把握！超商首賣「防疫箱」　零食飲料、日常品最低49折一次滿足

▲全家超商祈福防疫箱。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，民眾減少外出以降低接觸人群機會，這次看準居家經濟、以及日常用品需求，各大超商再度出擊推出組合箱，如全家的「祈福防疫箱」、7-11的「居家應援箱」，內含泡麵、零食、飲品、瓶裝水、抗菌產品、衛生紙，或是米、油等多項民生物資提供選擇，最低打出49折，就要要讓民眾扛一箱就能一次滿足。

▲全家祈福防疫箱內含12款商品。



全家宣布即日起推出一系列振興優惠，其中，因觀察到民眾近期至超商都會一次購買多項民生用品，故首次將熱銷用品集結成箱推出「祈福防疫箱」，裡頭不僅放入超方便實用的泡麵、飲品、零食等，還有抗菌液、衛生紙等用品，以及咖啡卡共12款，總價490元，現在售價只要259元，且搭配指定信用卡可再折20元，最高有49折優惠，全台限量5萬箱，一定要把握。

▲7-11提供2款「居家應援箱」全台限量各1萬組。



另7-11也從即日起推出各限量1萬組的500元、800元「居家應援箱」，提供小資族「就近買、安心吃」新選擇，應援箱中內含米、油、麵、罐頭等居家屯糧必備食材，最高可以激省超過400元，現正開放預購至5月12日，4月22日起至5月19日就可至原店進行取貨。