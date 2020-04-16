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疫情衝⋯航班大減八成、入境人數掛蛋！桃機「關閉20個登機門」

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▲▼華航,波音777-300,客機,桃園機場（圖／ETtoday資料照）

▲桃園機場航班數大減。（圖／ETtoday資料照）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，桃園國際機場每日航班量由1月底的752班，2月底425班，驟降至3月底僅剩166班，兩個月內大減近八成，14日第一航廈入境旅客人數甚至掛零。交通部長林佳龍核定，縮減桃機20個登機門，節省機場維修費用，並擴大保養檢修作業。

桃機公司為因應疫情發展，已向交通部提出報告，建議關閉第一航廈A1到A5、B1到B5，與第二航廈C1到C6及D1到D6，共20個登機門，僅留下18個登機門運作，以節省機廠維護費用，並可趁機擴大執行維修保養作業。

請繼續往下閱讀...

另外桃園國際機場公司積極推動各項工程，原訂之整備時程紛紛提前進行開工，包括原訂4月份開始施工的第二航廈出境大廳10/11號報到櫃檯整修工程，提前至3月份開始動工；6/7號及20/21號報到櫃檯島區，原訂暑假後動工，現也檢討提前至5月中旬封閉施工。

還有原訂6月進行的第二航廈入境大廳地坪及服務台優化工程，提前至3月初動工；第一、二航廈地下行李處理場廁所改善工程，原訂7月提前至4月中旬動工。

▲桃園機場受疫情影情響出入旅客直直落，出現客機排排停盛況。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園機場受疫情影情響出入旅客直直落，出現客機排排停盛況。（圖／記者楊熾興翻攝）

另外，第二航廈擴建區觀景臺去年底開放，因參觀民眾進出頻繁，影響室內空調運作效率，因而辦理南北觀景臺風除室工程，原設計分階段進行，現也提前同步施工，預計於4月底完工。

空側部分配合全面強化，原封閉A1-A3共3機坪，經檢討增加封閉B5、B6機坪，並同步辦理空橋汰換、候機室地坪及廁所更新等相關工程，其中空橋原計施作3座，加速施作總計7座活動空橋。航機路徑方面，封閉部分NP、Q及EC滑行道，不但提早施工，亦加速辦理工程進度。

在疫情影響每日航班量情況下，桃機也新增辦理工程。由於出入境旅客減少，原本員工及旅客使用頻繁的區域，現在有空檔可辦理相關優化改善工程，包括機場公共區域天花板、地板改善工程，以及第一、第二航廈空調改善、電梯電扶梯汰換工程等。

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