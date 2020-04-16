滴妹手搖飲「再睡5分鐘」來真的！開4職缺徵才　薪資福利曝光：最高月領45K

▲滴妹宣布要開飲料店。（圖／翻攝自阿滴英文YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber滴妹跟隨哥哥阿滴的腳步成為影片創作者，頻道表現成績亮眼，也拍了不少廣告，事業版圖相當大。日前她還宣布開設自己的手搖飲「再睡5分鐘」，但由於公布日期在3/30，和4/1時間過近，許多粉絲都認為應該是愚人節玩笑。沒想到這次滴妹來真的，不僅在新創職涯平台開出4個職缺，也曝光公司理念和薪資福利。

滴妹3/30在IG貼出一張美美的宣傳照，文中直呼「大家，我要開飲料店了！」並附上飲料店「再睡5分鐘」的IG帳號。不過網友看到消息後，大部分都是笑說「有種愚人節的fu」、「難道是……愚人節？」也有人猜測「該不會是反著過來吧……知道都大家以為是愚人節，其實結果是真的開幕」、「本來以為是愚人節，看到IG帳號，跟這幾天的阿滴日常，還有line官方帳號，又覺得是真的。」

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▲▼滴妹IG貼出宣傳照。（圖／翻攝自滴妹、再睡5分鐘IG）

其中，就有一名網友留言，「為什麼覺得很像真的？之前每一個我mv裡面就有出現這杯子，代表很久以前就有企劃了 不可能那麼早想愚人節的梗吧哈哈！」而滴妹接下來的動作證實的網友們的猜想，因為她真的在新創職涯平台Yourator上開出職缺。

看看徵才頁面，映入眼簾的是張滴妹的形象照，淡妝、紮起馬尾的她穿著白色T恤，搭上簡單的背景，看起來相當乾淨俐落，頗有老闆娘風範。公司介紹的部分則先寫下手搖飲品牌名稱「NAP TEA 再睡5分鐘」，並說明「由 YouTube 界『珍奶女神』滴妹和團隊一起打造的全新手搖品牌 - 再睡 5 分鐘」。

▲滴妹在徵才網開出職缺。（圖／翻攝自Yourator）

介紹裡還跟消費者掛保證，「我們選用米其林指南認證的鮮乳，與業界最具影響力的品牌合作，致力於成為消費者心目中，手搖品牌最好的樣子。」接著公司理念則是「讓所有人都愛上喝珍奶」，簡潔有力的一句話讓人會心一笑。

最後則是重頭戲「薪資福利」和「目前職缺」，前者的部分提出4點「健康很重要，我們提供員工健康檢查補助」、「除了工作少不了玩樂，員工旅遊」、「過年過節一定要有，三節禮金」、「躺著喝，喝到飽」。目前職缺則有3正職1兼職、共4個職缺，一是副店長、月薪32K-40K；2是品牌社群行銷、月薪35K-45K；3是正職吧檯手、月薪28K-33K；最後是兼職吧檯手、時薪158-180元。