西班牙推行「無條件基本收入」　每月給人民一萬四過難關

▲卡爾維諾（Nadia Calvino）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎全球大流行，重挫各行各業，西班牙副總理兼經濟部長卡爾維諾近日表示，目前正在計劃推行「無條件基本收入」（UBI），以幫助國民度過非常時期。值得一提的是，如果西班牙真的推行成功，將會是歐洲第一個實現的國家。

根據《商業內幕》報導，卡爾維諾表示，這項計劃獲得國會的高度支持，更有打算讓它成為「永久性政策」，而國民每月將得到485美元（約台幣1萬4500元）的補助。

▲西班牙累積確診180,659例，嚴重程度僅次於美國。（圖／達志影像／美聯社）



對此，牛津經濟學院（Oxford Economics）歐洲經濟學家 Angel Talavera 表示，西班牙最核心的問題是「大量臨時工」，再加上疫情嚴重影響勞工市場，許多臨時工被業主終止合約，根據上週所發佈的數據顯示，自3月中旬以來，有90萬人失業。

無條件基本收入是指沒有條件、資格限制，不做資格審查的情況下，由政府或團體組織發放，每個國民可定期領取一定金額，這個概念源自芬蘭學者湯瑪斯·摩爾（Thomas More）於1516年出版的《烏托邦》一書，至今已經503年之久。