哈爾濱成為大陸疫情「新爆發地」　官方被約談：有厭戰情緒！

▲境外輸入成為大陸新冠肺炎防疫新挑戰。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江衛健委16日通報，2020年4月15日0-24時，黑龍江省新增確診病例4例、新增無症狀感染者11例（哈爾濱市）。此外，因為哈爾濱市近日出現聚集性病例，疫情反彈，當地防疫主要負責人遭到嚴厲批評，被斥「存在麻痹思想、厭戰情緒和僥倖心理」。

截至4月15日24時，黑龍江累計報告本土確診病例505例，現有確診病例23例（哈爾濱市），現有無症狀感染者16例（哈爾濱市），當日發熱門診診療人數1210人，累計追蹤到密切接觸者16975人，已解除醫學觀察16393人，尚有582人正在接受醫學觀察。

2020年4月15日0-24時。黑龍江新增境外輸入確診病例16例（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例2例），均為中國籍，從俄羅斯輸入。新增境外輸入無症狀感染者1例，中國籍，黑龍江省，從俄羅斯輸入。

據《黑龍江日報》報導， 因為哈爾濱市防控工作不力，出現聚集性病例反彈，哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部主要負責人15日遭到約談。黑龍江省省委副書記王文濤怒批，哈爾濱市指揮部對疫情防控重要性及嚴峻形勢認識不足，沒有切實履行好屬地責任、主體責任、主管責任，存在麻痹思想、厭戰情緒和僥倖心理，充分暴露管控措施不落實，「內防反彈」工作不力，還存在明顯漏洞和問題。

對此，哈爾濱市長、市應對新冠肺炎疫情工作指揮部總指揮孫喆表態，將全力查找防控薄弱環節，建立問題清單和整改台帳，專班推進落實，盡最大可能切斷傳播路徑，堅決遏制疫情蔓延擴散。

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